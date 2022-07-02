تخصيص مواقع أسفل كوبرى الفريق كمال عامر لإقامة أكشاك حضارية بالجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن محور الفريق عامر أحد مشروعات الطرق القومية الجارى تنفيذها بالمحافظة التى ستساهم فى حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية، حيث يُعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلًا عن دوره فى ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة، من خلال عدد من المداخل وهو ما سيسهم بشكل كبير تقليص زمن الرحلات.





جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة نسب تنفيذ المواقف الحضارية وساحات الانتظار والمواقع أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق حى العمرانية بدءًا من منطقة نصر الدين وحتى الطريق الدائرى لاستغلالها بشكل أمثل فى ضوء سعى المحافظة نحو القضاء على مشكلة الانتظار العشوائى للمركبات والكثافات المرورية التى تشهدها المنطقة.

وشدد أحمد راشد على تكثيف الحملات على سيارات السرفيس الغير ملتزمة بالانتظار داخل المواقف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالإضافة إلى توفير الإنارة الكافية، وتنفيذ بوابات دخول وخروج بالمواقف لتحقيق الانضباط وأحكام السيطرة داخلهم.

وأشار إلى أن المنطقة ستشهد نقلة حضارية من خلال إعادة تخطيطها مروريًا وتحديد أماكن الدورانات لمنع السير عكس الإتجاه وتوفير ساحات أنتظار المركبات لخدمة قاطنى المنطقة.

وعاين محافظ الجيزة البارتشن والمحال الحضارية والمطاعم الجديدة بالممشى أسفل المحور، مشيرًا إلى أنها تساهم فى توفير فرص عمل للشباب وتضيف للشكل الحضارى والجمالى للطريق وتدعم الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه المحافظ بضرورة تخصيص مواقع أسفل الكبارى والمحاور لإقامة أكشاك حضارية لذوى الهمم، وذلك فى إطار الاهتمام الذى تولية الدولة بتقديم أوجه الدعم لهم كافة.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بوزارة الإسكان فى تنفيذ عددآ من المحاور المرورية بما تعود بالنفع على المواطنين، وحرص محافظ الجيزة خلال جولته على الإطلاع على آراء المواطنين مستخدمى ساحات الانتظار الجديد أسفل المحور وعن أعمال التطوير الجارية بالمنطقة والذين أشادوا بجهود الدولة المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور، السكرتير المساعد، وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وسمير عويضة رئيس حى العمرانية، وطه عبد الصادق رئيس حى جنوب الجيزة.