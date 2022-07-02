سفارة مصر بأبيدجان تنظم مقابلات لشركات مصرية مستثمرة 

كما نظمت السفارة المصرية أيضا مقابلة لوفد من بعض الشركات المصرية أعضاء تحالف الشركات المصرية الإفريقية العربية للتنمية EGAAD، مع مدير مكتب وزير التعمير والإسكان والمجتمعات العمرانية الإيفوارى، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبناء عدد من الوحدات السكنية والمبانى الإدارية المهمة فى كوت ديفوار.
وأكد السفير الدكتور وائل بدوى، سفير جمهورية مصر العربية فى كوت ديفوار، أن هذا يأتى فى إطار حرص مصر على مشاركة خبراتها مع الدول الإفريقية الشقيقة واهتمام الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصرى بتعزيز التعاون مع كوت ديفوار فى إطار تنفيذها لخطة التنمية الوطنية للفترة من 2021 إلى 2025، وذلك فى ضوء خبرات مصر فى هذا المجال.
ومن جانبه، أعرب وزير الصحة والتغطية الصحية الشاملة الإيفوارى عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الشركات المصرية فى مجال إنشاء المستشفيات ومصانع الدواء، وذلك فى ضوء الخبرات المتميزة لدى الشركات المصرية فى قطاعي الصحة والدواء.
كما أشاد وزير التعمير والإسكان والمجتمعات العمرانية الإيفوارى بجهود الشركات المصرية وحرصها على سرعة التعاون، وأعرب عن امتنانه وتقديره لحرص مصر على دعم جهود التنمية والاستثمار فى كوت ديفوار، خصوصًا فى ظل ما حققته مصر من إنجازات ضخمة فى قطاع التشييد والبناء فى السنوات الأخيرة.
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