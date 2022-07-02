المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ120 شاب وفتاة بالإسكندرية

جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع العبء عن كاهل الشباب، وبالتزامن مع الاحتفالات بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.
وألقى اللواء أ. ح أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا الحفل يأتى إيمانا من القوات المسلحة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم.
تضمن الحفل تقديم الموسيقات العسكرية عدد من العروض التى تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة، كما تم تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين.
وتم توزيع عدد من الهدايا المادية والعينية على المتزوجين لتعينهم على بدء حياتهم الجديدة، كما تضمنت الفعاليات تنظيم جولة بحرية بالميناء الشرقى، وجولة بقلعة قايتباى الأثرية.
وأعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم للمجتمع المدنى والمساهمة فى تخفيف العبء عن الشباب المقبل على الزواج.
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