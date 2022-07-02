القوات المسلحة تفتتح فندق جويل العصافرة بعد انتهاء أعمال تطويره

جدة - نرمين السيد - افتتحت إدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة، فندق القوات المسلحة بالعصافرة "جويل"، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل لكافة المنشآت التى يتضمنها الفندق، والتى روعى فيها أن تتم وفقا لأحدث المعايير الهندسية والفندقية المتطورة، بالإضافة إلى مراعاة المظاهر الجمالية من الداخل والخارج والتى من شأنها أن تبعث البهجة لكافة الزائرين.





يأتى ذلك فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة المنشآت الفندقية والخدمية بالقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية وتقديم أفضل مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها. وتعد نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة، من أبرز المنشآت الخدمية لأبناء القوات المسلحة وأسرهم وكذلك المدنيين، فضلا عن تميزها بتقديم الخدمات الفندقية الراقية طبقا لأحدث نظم الفندقة العالمية، وذلك من خلال سلسلة فنادق جويل المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية. يأتى ذلك فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتعظيم دور مؤسساتها الخدمية وتقديم خدمة ترفيهية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء. حضر مراسم الافتتاح مساعد وزير الدفاع للخدمة الوطنية وعدد من قادة القوات المسلحة.

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