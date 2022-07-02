جدة - نرمين السيد - عقد المركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية من خلال وحدة الدعم النفسى، اليوم السبت، ورشة بعنوان: "أثر الدعم النفسى والتأهيل المعنوى فى منع الانتحار"، حاضر فيها الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر الشريف.





ناقشت الورشة أهم أسباب الانتحار، والدوافع المؤدية له، والتعامل الأمثل مع من لديهم ضغوط نفسية وتحديات حياتية قد تدفعهم للانتحار، كما ناقشت الدور الدينى فى تقديم الدعم النفسى للحد من تكرار حوادث الانتحار؛ سيما بين الشباب. وتأتى الورشة ضمن برنامج شامل يقوم به مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية؛ للتصدى للظواهر المجتمعية السلبية، فى إطار الدور المجتمعى والتوعوى للمركز. يذكر أن المركز قد أطلق مبادرته المتميزة #أنت_غال_علينا، لسماع الشباب وتقديم الدعم النفسى والمعنوى لهم، ومساعدتهم فى حل مشكلاتهم وتجاوز تحدياتهم من خلال وحدة عاملة ضمن وحداته باسم: "وحدة الدعم النفسى" ويكون التواصل معها من خلال الخط الساخن: 19906، أوعبر إرسال رسالة على صفحات المركز على وسائل التواصل الاجتماعى، أومن خلال هذا الرابط: https://www.facebook.com/fatwacenter/

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركز العالمى للفتوى يناقش أسباب ودوافع الانتحار (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.