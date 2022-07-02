مراجعات ليلة الامتحان فى مادتى الكيمياء والجغرافيات لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الشعبة العلمية بقسميها "العلوم والرياضيات" بالثانوية العامة، غدا الأحد، الامتحان فى مادة الكيمياء، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا.

مراجعات ليلة الامتحان فى الكيمياء والجغرافيا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الكيمياء (عربى) -الجزء الأول، ادخل على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الكيمياء (عربى) -الجزء الثانى في ضوء كراسة المفاهيم- ادخل على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الكيمياء (لغات) -الجزء الأول- ادخل على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الكيمياء (لغات) -الجزء الثانى- ادخل على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الجغرافيا - الجزء الأول- ادخل على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الجغرافيا - الجزء الثانى- ادخل على هذا

- - لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الجغرافيا - فى ضوء كراسة المفاهيم- ادخل على هذا

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل.

وانتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، خلال يومى 20 و 21 يونيو الماضى، وهى مواد: التربية الوطنية، التربية الدينية، والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا/طالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".