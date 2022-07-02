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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708511/إيقاف-سيد-عبد-الحفيظ-مباراة-واحدة-بعد-طرده-أمام-سموحة

تلقي النادي الأهلي خطاباً رسمياً من من رابطة الأندية المصرية المحترفة، يؤكد بإيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة بعد واقعة الطرد أمام سموحة بالدوري العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك القرار بعد أعتراض سيد عبد الحفيظ غلي التحكيم فى مباراة الأهلي أمام سموحة حيث تم طرده في اللقاء الذي إقيم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

ومن ناحيه اخري حقق الأهلي فوز هاماً علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز

فيما أحرز حيث أهداف النادي الأهلي فى شباك المحلة كل من من مجدي "أفشة" في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.