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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708509/الداخلية-التونسية-القبض-على-خلية-إرهابية-خططت-للسطو-على-مؤسسات-مالية

أعلنت الداخلية التونسية فى بيان لها بتوقيف خلية إرهابية فى مدينة صفاقس خططت للسطو على مؤسسات مالية.

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ووفق ما جاء فى بيان وزارة الداخلية التونسية فإنه :" تم إعداد كمين محكم من جانب قوات الأمن التونسية والتي ادت إلى القبض على 3 إرهابين من الخلية”.

وأوضحت الداخلية التونسية بأن :"الموقفين اعترفوا خلال التحقيقات بتبنيهم للفكر التكفيري واستباحة أموال غير المسلمين كما اعترفوا عن اعتزامهم السطو على احد الفروع البنكية من خلال رصد دقيق للهدف والتقاط صور له وحيازة سلاح ناري لاستغلاله من أجل السيطرة على بنك واحتجاز رهائن فضلا عن تعطيل منظومة السلامة والمراقبة".

مخطط لاغتيال الرئيس التونسي

ويذكر انه فى وقت سابق كشفت الداخلية التونسية عن مخطط إرهابى استهدف اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأشارت المتحدثة باسم الداخلية التونسية فضيلة الخليفي حين ذاك خلال مؤتمر صحفي بأن:" التحقيقات متواصلة لمعرفة خيوط وتفاصيل هذه المؤامرة".

وأضافت بأنه تم توقيف وفق ما وصفته الوزارة بـ" عنصرا من الذئاب المنفردة حاول الهجوم على نقطة امنية أمام أحد المقرات الحساسة وتم احباط العملية الارهابية والقبض على منفذها وتم مصادرة أداة الجريمة".لافتا إلى أن أطراف داخلية وخارجية مشاركة فى هذا المخطط الإرهابي

ويشار إلى انه منذ عام 2021 تشهد تونس بين الحين والآخر عمليات إرهابية تصاعدت وتيرتها بد ء من عام 2013 والتي اسفرت عن سقوط العشرات من الأمنيين والعسكريين ومدنيين.