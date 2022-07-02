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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708507/أمير-طعيمة-استقالة-هاني-شاكر-القرار-الأنسب-بعد-الأزمة-الأخيرة-فهو-قيمة-فنية-كبيرة--خاص

أوضح الشاعر والمؤلف أمير طعيمة تأييده لقرار استقالة الفنان هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية بعد أزمة المؤتمر الصحفي لنقابة الموسيقيين.

دوت الخليج يرصد تعليق أمير طعيمة على قرار استقالة هاني شاكر

أمير طعيمة يعلق على استقالة هاني شاكر

أيد الشاعر أمير طعيمة، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في قراره الخاص باستقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية بعد أزمة المؤتمر الصحفي الذي شهد خناقة وتطاول بين أعضاء مجلس النقابة والفنان سعيد ارتيست.

وقال أمير طعيمة في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “قرار هاني شاكر صح وأنا أؤيده فهو قيمة فنية كبيرة وما حدث من تجاوز في المؤتمر الصحفي لا يصح وموقفه هو الأنسب بعدما حدث”.

ويأتي ذلك على هامش حضور الشاعر أمير طعيمة افتتاح الفرع الثاني من مطعم الفنان أحمد فهمي في الساحل الشمالي، حيث حرص على تهنئته بالفرع الجديد وشهد الافتتاح حضور عدد من النجوم مثل أحمد الشامي ونادر حمدي وآخرين.

آخر أعمال أمير طعيمة الجديدة

وفي سياق آخر، كان قد أعرب الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن سعادته بنجاح أغنيته الأخير "من أول دقيقة" لـ إليسا وسعد لمجرد، وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر: “من أول دقيقة الأغنية الأكثر مشاهدة على مستوى العالم آخر ٢٤ ساعة.. الحمد لله".

أغنية "من أول دقيقة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم وتقول كلمات الأغنية في مطلعها:

بغير من عيني وانا شايفك ودا اللي وصلت ليه

لو اسمع اسم بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحب قد ايه

ارسمني في ليلة في نجمة

ضيها يلمهع في العين

اكتبني في عمرك كلمة

يحكوها الناس بعدين

انا نفسي اعيش فوق عمري

يا حبيبي معاك عمرين.

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وكانت قد حصدت أغنية "من أول دقيقة" على إشادات عدد من الفنانين والنجوم مثل شريهان التي قالت عنها: "عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس، لا يصح إلا الصحيح"، وردت على إليسا قائلة: "أنتى حياة.. وحياة جميلة صادقة بكل تفاصيلها.. ربى يحميكى وتُبدعى كمان وكمان وكمان، وتملأى الكُون كله حب وسلام وصدق وإحساس.. وأنتى قادرة.. أنا بحبك".