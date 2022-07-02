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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708497/10-آلاف-جنيه-رئيس-الوفد-ثبات-مبلغ-التبرعات-للترشح-لعضوية-الهيئة-العليا-للحزب

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، استمرار الهيئة العليا الحالي للحزب حتى تمام انتخاب الهيئة العليا الجديدة.

دوت الخليج

رئيس الوفد: ثبات مبلغ التبرعات للترشح لعضوية الهيئة العليا للحزب

وأكد رئيس حزب الوفد، أنه سيدعو لاجتماع للهيئة العليا والمكتب التنفيذي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يكون جدول الأعمال كالتالي:

أولًا: النظر في تشكيل اللجان النوعية التي ستقدم في الجلسة وستعرض الأسماء للموافقة أو الاعتراض وفقًا للائحة.

ثانيًا: أكد رئيس حزب الوفد أن يتمسك بثبات مبلغ التبرع للترشح لعضوية الهيئة العليا القادمة بنفس المبلغ للانتخابات السابقة وهو 10 آلاف جنيه لا غير.

رئيس حزب الوفد: ثورة 30 يونيو ستظل علامة في تاريخ مصر الحديث

وكان قد أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن مصر استعادت عافيتها وهويتها في ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال يمامة في تصريحات صحفية في ذكرى الثورة المجيدة، إن الثورة ضد الجماعة الإرهابية كانت باجماع شعبي، وجسدت أكبر زحف في التاريخ رافض للإقصاء والإبعاد وحكم الجماعة.

وأضاف رئيس الوفد، أن الشعب المصري التف حول جيشه الوطني، الذي لم يتأخر في مساندته، وأن التفويض الذي منحه الشعب المصري للرئيس السيسي أنقذ مصر من ويلات الانقسام.

وأوضح رئيس الوفد، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة في تاريخ مصر الحديث ونبراسا لكل الأجيال المقبلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم الوفد وعضو مجلس الشيوخ ،إن ثورة 30 يونيو جاءت نتيجة تلاحم الشعب المصري المصري بكل فئاته وأطيافه، لإنقاذ مصر من جماعة حاولت اختطاف مصر من هويتها،وسط انحياز واضح من جانب قواتنا المسلحة لاختيار الشعب، لذلك كان الـ 30 من يونيو رمزا للتلاحم والتوحد بين الشعب والجيش من أجل استعادة مصر لمكانتها في المنطقة."

وذكر الدكتور ياسر الهضيبي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نجحت على مدار 8 سنوات من العمل ، على تحقيق انجازات غير مسبوقة في جميع القطاعات، فبجانب خطط التنمية الطموحة التى تنفذها الحكومة المصرية ، هناك انجازات أخرى يتم تنفيذها على مسستوى تحسين حياة المصريين وتحسين خدمات البنية التحتية التى تقدم إليهم.