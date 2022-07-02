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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708496/فلسطين-تطالب-بتحقيق-دولى-بعد-وفاة-أكبر-الأسيرات-سنا-فى-السجون-الإسرائيلية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية فى بيان لها بفتح تحقيق دولى بعد وفاة أكبر الأسري فى السجون الإسرائيلية.

دوت الخليج

وفاة أكبر الأسيرات سنا

وجاء فى بيان الوزارة إن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن وفاة الأسيرة سعدية فرج الله وهى أكبر الأسيرات سنا فى السجون الإسرائيلية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية إن :" المجتمع الدولى والصليب الأحمر الدولى وجميع المؤسسات والمنظمات بما فيها مجلس الأمن وحقوق الإنسان يتحملون مسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسري فى السجون الإسرائيلية من إهمال طبي متعمد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم كأسري حرب وفقا لاتفاقيات جنيف والأفراج الفوري عنهم".

ويذكر أن سعيدية فرج الله هى أسيرة فلسطينية تبلغ من العمر 68 عام توفيت فى سجن “الدامون” الإسرائيلى مما أدي حالة من الغضب داخل السجن.

وفى سياق متصل قال نادي الأسيرة الفلسطيني فى بيان له إن:" الأسيرة سعدية فرج الله توفيت يوم السبت وهى أكبر الأسيرات سنا فى السجون الإسرائيلية حيث تم أعتقالها قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل فى 18 ديسمبر عام 2021 وهى أم لديها ثمانية أبناء".

ويشار إلى انه من ضمن الأسيرات أسيرتان رهن الاعتقال الإداري وهما شروق البدن وبشري الطويل إضافة إلى 10 أمهات وأسيرة قاصر وهى نفوذ حماد بينهم أسيرة مريضة وهى إسراء جعابيص.