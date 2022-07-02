انت الان تتابع تفاصيل خبر «التموين»: الإنجازات التي تحققت فى السنوات الـ8 الماضية نقله كبيرة لصالح المواطن المصري حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708516/التموين-الإنجازات-التي-تحققت-فى-السنوات-الـ8-الماضية-نقله-كبيرة-لصالح-المواطن-المصري

‏ أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏أن العلم هو أساس تقدم الأمم، وأشار خلال تكريمه المدربين من قطاعات الوزارة المختلفة، والمدربين من الجهات التابعة للوزارة، والطلاب الذين تم تدريبهم بالوزارة والجهات التابعة لها من كلية التجارة جامعة القاهرة، طبقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وقطاع خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بكلية التجارة جامعة ‏القاهرة، أن مفهوم التعاون بين الجامعات والجهات التنفيذية هو أمر جيد ولا بد من دعمه.

دوت الخليج

دعم التدريب العملي لطلبة كلية التجارة ‏جامعة القاهرة

وأكد وزير التموين أن المعلومات النظرية بالجامعات مهمة وأساسية، ‏لكنها يجب أن تطبق على الواقع الفعلي أيضًا، مضيفًا أن الوزارة دعمت التدريب العملي لطلبة كلية التجارة ‏جامعة القاهرة؛ لتعريفهم بما تم من إنجازه وما يتم في كل قطاعات الوزارة، من ‏خلال عدد من المحاضرات لفريق التدريب من خلال المختصين بالوزارة ‏سواء بالشركة القابضة للصناعات الغذائية أو بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، أو مصلحة دمغ ‏المصوغات والموازين أو جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقطاع التخطيط ‏بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك، وكذلك هيئة السلع التموينية؛ لإكساب الطلاب خبرات متعددة ‏وتعريفهم بالمشروعات التي تمت على الأرض وما يتم تنفيذه الآن.‏

الدراسة العملية تؤهل الطالب للاندماج بسوق العمل

كما أكد أن الدراسة العملية هي من تؤهل الطالب المتخرج للاندماج بسوق العمل، مشيرًا إلى أن وضع الدراسات هي الأساس الكامل لوضع الخطط كما حدث فى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكوين مخزون استراتيجى من السلع والذى مكن الدولة من تجاوز أزمة كورونا وإنشاء الصوامع وكذلك المناطق اللوجستية وحياة كريمه ومشروع جمعيتى والكثير من المشروعات الأخرى.

‏ من جهته أكد العميد خالد شرف مساعد وزير التموين للتخطيط ‏والشؤن المالية والإدارية أن البروتوكول الموقع بين الوزارة و كلية التجارة جامعة القاهرة قد تم ‏توقيعه عام 2018 و تم بمقتضاه تدريب عدد من الطلاب بالجامعه عام ‏‏2018 ومجموعتين في أغسطس و سبتمبر عام 2019 ، و تدريب طلاب ‏الفرقة الرابعة للعام الجامعي 2018-2019 بالبرنامج المشترك مع جامعه ‏ولاية ‏

جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة، وايضا تدريب مجموعتين من طلاب ‏كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه عام 2017 ، وأضاف أنه يتم إتاحة الفرصة ‏لتدريب عدد 200 طالب مقسمين على مجموعتين مجموعة في شهر ‏أغسطس مجموعه في شهر سبتمبر هذا العام.‏

من جانبة أكد الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعه القاهرة أن البرنامج الذي وضع لتدريب طلاب الكلية ساهم فى بناء خبرات عملية لهم وساعدهم فى تأهيلهم لسوق العمل عقب التخرج وأشار إلى أن الدعم الذي قدمه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتدريب طلاب الكلية ساعد الطلاب على التعرف على كل قطاعات الوزارة وطريقه عملها والمشروعات التى نفذت بها والمزمع إنشاؤها طبقا للخطط والدراسات الموضوعة.