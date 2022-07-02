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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708510/غدا-طلاب-الثانوية-العامة-يؤدون-امتحاني-الكيمياء-والجغرافيا

يؤدي غدا الأحد الموافق 3 يوليو 2022، طلاب الثانوية العامة، الامتحان في مادة الكيمياء، لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم / علمي رياضيات)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة الجغرافيا.

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كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)".

ويبدأ امتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي، في تمام الساعة التاسعة صباحا، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، من خلال أسئلة وإجابات على "البابل شيت" وفقا لأسئلة نظام التقييم الجديد للثانوية العامة، مع ضرورة حصول الطلاب قبل بدء الامتحان بنحو ساعة، لتمكين المراقبين والملاحظين من القيام بدروهم في عمليات التفتيش وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 2022 بشعبتيها العلمية، والأدبية، بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2022

انطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، الاثنين 20 يونيو، في المواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع.

فيما انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو الجاري، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، بنظام أسئلة اختيار من متعدد بنظام "البابل شيت".

وبحسب جدول الامتحانات، اذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، أبريل الماضي، تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2022، الخميس 21 يوليو المقبل

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

كما تعقد امتحانات الثانوية العامة، بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجلد مفاهيم لطلاب الثانوية العامة، يضم جميع المواد لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- أدي)، بشكل مختصر للقوانين والمفاهيم والخرائط، يستعين بها الطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي.