حالة الطقس غدا في مصر الاحد 3-6-2022

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - حالة الطقس غدا في مصر، من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها المواطنون، حيث تصدرت حالة الطقس في مصر محركات البحث المختلفة ومؤشرات جوجل، حيث يسعى الكثير لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا الأحد.

حالة الطقس غدا في مصر

وينشر موقع دوت الخليج، لقرائه، حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد في مصر، ودرجات الحرارة على كافة المحافظات.

حالة الجو في مصر غدًا الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيسود غدًا الأحد، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو

وأوضحت الهيئة استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2:3 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

التوقعات الجوية غدا الأحد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع نسبة الرطوبة تدريجيا نظرا لامتدادمنخفض الهند الموسمي على معظم البلاد.

وأوضحت أن نسبة الرطوبة سترتفع نهارًا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدا الأحد

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 24

بلطيم 31 23

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 37 23

بورسعيد 33 24

دمياط 32 23

الزقازيق 35 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 23

العريش 33 23

رفح 33 22

رأس سدر 38 24

نخل 36 18

نويبع 37 24

طابا 34 22

كاترين 31 18

الطور 38 24

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

إدفو 40 27

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 39 23

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 25

حلايب 35 29

رأس حدربة 34 27