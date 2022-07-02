أخبار مصرية

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تهنئ الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:26 مساءً - استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الأب الربان فيلبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، على رأس وفد رفيع المستوى؛ للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، متمنين أن تُعاد هذه المناسبات على مصرنا بالخير المحبة، مؤكِّدين تقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر شيخ #الأزهر_الشريف والدور الذي يقوم به لنشر المحبَّة والسلام وتعزيز قيم الأخوة في مصر والعالم.

من جهته، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بزيارة الأب الربان فيلبس عيسى والوفد المرافق له للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات في المناسبات الدينيَّة المختلفة بين المصريين جميعًا يعزِّز روح الإخاء والمحبة فيما بينهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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