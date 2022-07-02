وفد الكنيسة السريانية بمصر يهنئون وزير الأوقاف وقيادات الوزارة بعيد الأضحى المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:26 مساءً - في إطار الروح المصرية الوطنية التي تنعم بها مصر في ظل قيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استقبل معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأب/ فيلبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية بمصر على رأس وفد من قيادات الكنيسة السريانية لتهنئته وقيادات وزارة الأوقاف بعيد الأضحى المبارك، ظهر اليوم السبت 2/ 7/ 2022م.

وخلال اللقاء رحب أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالسادة الحضور معربًا عن سعادته بهذه اللحمة الوطنية التي تنم عن الروح الوطنية القوية التي نسعد بها في كل المناسبات الوطنية، مؤكدًا أن الله (عز وجل) كرَّم الإنسان على إطلاق إنسانيته دون تفرقة بين بني البشر، كما أجمعت الشرائع السماوية على جملة كبيرة من القيم والمبادئ الإنسانية، من أهمها: حفظ النفس البشرية، والعدل، والتسامح، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، والصدق في الأقوال والأفعال، وبر الوالدين، وحرمة مال اليتيم، ومراعاة حق الجوار، والكلمة الطيبة، فالأخلاق والقيم الإنسانية التي تكون أساسًا للتعايش لم تختلف في أي شريعة من الشرائع، حيث لا توجد شريعة من الشرائع أباحت قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو أباحت عقوق الوالدين، أو أكل السحت، أو أكل مال اليتيم، أو أكل حق العامل أو الأجير.

بل على العكس فإن جميع الشرائع السماوية قد اتفقت وأجمعت على هذه القيم الإنسانية السامية، من خرج عليها فإنه لم يخرج على مقتضى الأديان فحسب، وإنما يخرج على مقتضى الإنسانية وينسلخ من آدميته ومن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.

وفي كلمته هنأ الأب/ فيلبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية بمصر معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك، مشيدًا بما يقدمه من إنتاج فكري متميز، وبإصدارات الأوقاف التي تعمل على ترسيخ فقه العيش المشترك، وأسس المواطنة المتكافئة دون تمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو اللغة أو الجنس أو العرق، فالوطن لجميع أبنائه وهو بهم جميعًا.

من جانبه أهدى معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة الأب/ فيلبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية بمصر والوفد المرافق له نُسَخًا من إصدارات الأوقاف العلمية والثقافية، وهو ما رحب وأشاد به وفد الكنيسة السريانية، مؤكدين أنها ستكون إضافة قيمة لمكتبة الكنيسة.