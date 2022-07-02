وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مبنى فرع هيئة الإسعاف...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:26 مساءً - الدكتور خالد عبدالغفار يشيد بتطوير خدمات منظومة الإسعاف بالإسماعيلية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مبنى فرع هيئة الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، في إطار زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة.

استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، حول آليات العمل وتمركزات نقاط الإسعاف بنطاق المحافظة لخدمة المواطنين، وذلك بطاقة 105 سيارة إسعاف مجهزة ومزودة بوحدة عناية مركزة موزعة بالمراكز والقرى والطرق الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد مبنى فرع الهيئة والتطويرات التي جرت بالمركز الرئيسي، وكذلك المبنى الجديد الملحق به، مشيدًا بالحفاظ على الطابع المعماري الأثري لمقر إدارة الفرع، وربطه معماريًا مع المنشأ الجديد.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير تفقد غرفة عمليات فرع الهيئة لمتابعة أنظمة تلقي بلاغات المواطنين وآليات التعامل معها، موضحًا أن خطة تطوير مقر الهيئة شملت إنشاء غرفة عمليات مجهزة بأحدث تكنولوجيا الاتصالات، وربطها بمركز تلقي البلاغات بالقرية الذكية، و تجهيزها بمنظومة إدارة البلاغات المفعلة بمركز الاتصالات المركزي بهيئة الإسعاف المصرية، وكذلك و ربطها بكافة غرف عمليات الجمهورية عن طريق الاتصال اللاسلكي والصوتي و المرئي، العامل تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة.

وتابع أن التطوير شمل أيضًا، تجهيز جميع سيارات فرع إسعاف الإسماعيلية بأجهزة الشبكة الوطنية للسلامة العامة، والتي تتيح تتبع البلاغات و أماكن تمركز السيارات، و تحديد مكان المتصل الطالب للخدمة الإسعافية، مما ساهم في تحسين توقيتات الاستجابه للبلاغات و متابعة و انضباط العمل الآسعافي بالمحافظة والطرق السريعه التابعه لها.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد مركز التدريب المجهز بالمبنى الجديد، والذي تم ربطه بالمراكز التدريبية على مستوى الجمهورية من خلال الشبكة الوطنية الموحدة، فضلاً عن إنشاء استراحة متوافر بها كافة سبل الإعاشة للمتدربين القادمين من المحافظات الأخرى.

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد البرعي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية، اليوم السبت، بعدد من المحافظات، حيث بدأ زيارته بتفقد مستشفى السلام ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة، وتابع زيارته بتفقد مستشفى "بلبيس المركزي"، ثم تفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية.