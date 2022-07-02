القوات المسلحة تفتتح فندق ( جويل ) العصافرة بعد إنتهاء أعمال تطويره

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:26 مساءً - فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمنظومة المنشآت الفندقية والخدمية بالقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية وتقديم أفضل مستويات الخدمة الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها .

إفتتحت إدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة فندق القوات المسلحة بالعصافرة ( جويل ) وذلك بعد إنتهاء أعمال التطوير الشامل لكافة المنشآت التى يتضمنها الفندق ، والتى روعى فيها أن تتم وفقاً لأحدث المعايير الهندسية والفندقية المتطورة ، بالإضافة إلى مراعاة المظاهر الجمالية من الداخل والخارج والتى من شأنها أن تبعث البهجة لكافة الزائرين .

وتعد نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة من أبرز المنشآت الخدمية لأبناء القوات المسلحة وأسرهم وكذلك المدنيين ، فضلاً عن تميزها بتقديم الخدمات الفندقية الراقية طبقاً لأحدث نظم الفندقة العالمية وذلك من خلال سلسلة فنادق جويل المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية .

يأتى ذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتعظيم دور مؤسساتها الخدمية وتقديم خدمة ترفيهيه متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

حضر مراسم الإفتتاح مساعد وزير الدفاع للخدمة الوطنية وعدد من قادة القوات المسلحة .