وزير التعليم العالي يزور جامعة قناة السويس ويفتتح عددًا من المنشآت الطبية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:26 مساءً - د. عبدالغفار يضع حجر الأساس لمستشفى طب وجراحة الأطفال والعيادات الخارجية الجديدة بالجامعة

قام د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بزيارة جامعة قناة السويس؛ لافتتاح عدد من المنشآت الطبية، ووضع حجر الأساس لمستشفى طب وجراحة الأطفال، والعيادات الخارجية الجديدة، وتفقد مباني كليتي الألسن والحاسبات والمعلومات، ومركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، بحضور السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ود. ناصر مندور رئيس الجامعة، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

وفي مستهل الزيارة، قدم د. ناصر مندور عرضًا تفصيليًّا حول المشروعات التي نفذتها الجامعة؛ بهدف الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية التابعة لها، مشيرًا إلى أنه تم إحلال وتطوير وحدة العمليات الكبرى لتشمل 9 كبسولات على مساحة 1300 متر مربع بأحدث التقنيات العالمية، بتكلفة قدرها 160 مليون جنيه؛ وهو ما يُسهم في القضاء على قوائم الانتظار بشكل عاجل.

وأضاف د. مندور أنه تم إحلال وتطوير وحدة التعقيم المركزي بأحدث التكنولوجيات العالمية، بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه؛ لضمان جودة عالية من مستويات التعقيم لجميع المستلزمات الطبية؛ بهدف حماية جميع المرضى، فضلاً عن الانتهاء من توسعة وحدة العناية المركزة، وإمدادها بعدد 15 سرير عناية إضافيًّا، بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه؛ بما يُسهم في سد العجز الذي يواجهه المرضى من أصحاب الحالات الحرجة والخطيرة في توافر أسرة العناية المركزة.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس أنه يجري العمل حاليًا على إنشاء مبنى عيادات خارجية، مكون من بدروم، ودور أرضي، ودورين علويين، وفقًا للمعايير العالمية، بتكلفة قدرها 193 مليون جنيه؛ بهدف تقديم خدمة طبية شاملة لمرضى إقليم القناة وسيناء المترددين على المستشفيات الجامعية، فضلاً عن تأهيل الأقسام الداخلية للمستشفى الجامعي بتكلفة مبدئية قدرها 265 مليون جنيه؛ تمهيدًا لانضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الوزير تفقد ضمن زيارته مباني كليتي الألسن، والحاسبات والمعلومات ومركز الاختبارات الإلكترونية، وأشاد سيادته بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في الجامعة، وسيرها بخُطى ثابتة نحو تحقيق إستراتيجيتها التعليمية التي تتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير قام بافتتاح عدد من المنشآت الطبية بالجامعة، منها جناح العمليات الكبرى (الكبسولات)، ووحدة التعقيم المركزي، والعناية المركزة، وقام بوضع حجر الأساس لمستشفى طب وجراحة الأطفال، والعيادات الخارجية الجديدة، كما اطمأن سيادته على تأهيل الأقسام الداخلية؛ استعدادًا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير أكد على أهمية هذه المشروعات، خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، لافتًا إلى أنها تُسهم بشكل كبير في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات بجامعة قناة السويس؛ تمهيدًا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين في منطقة سيناء والقناة.