المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لعدد (120) شاب وفتاة بالأسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:26 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع العبء عن كاهل الشباب ، وبالتزامن مع الإحتفالات بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى حفل زفاف جماعى لـعدد (120) شاب وفتاة بمجمع ساحات بشاير الخير بمحافظة الأسكندرية ، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة وقائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات المسلحة والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة .

وألقى اللواء أ ح / أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا الحفل يأتى إيماناً من القوات المسلحة بمسئوليتها الإجتماعية تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم .

تضمن الحفل تقديم الموسيقات العسكرية عدد من العروض التى تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة ، كما تم تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين ، وتم توزيع عدد من الهدايا المادية والعينية على المتزوجين لتعينهم على بدء حياتهم الجديدة , كما تضمنت الفعاليات تنظيم جولة بحرية بالميناء الشرقى , وجولة بقلعة قايتباى الأثرية .

وأعرب الحضور عن عميق شكرهم وإمتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم للمجتمع المدنى والمساهمة فى تخفيف العبء عن الشباب المقبل على الزواج .