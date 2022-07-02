«المشاط»: حريصون على تعزيز العمل المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 05:26 مساءً - اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبر الفيديو كونفرانس، مع سونجا جيبس، المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام بمعهد التمويل الدولي، بحضور إنجل ولفجانج، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك لبحث مقترحات التعاون المشترك مع المعهد في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP27"، والدفع بآليات التمويل المبتكر.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي معهد التمويل الدولي مقترحات التعاون في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقاده بشرم الشيخ نهاية العام الجاري، وسبل تعزيز التعاون في إطار الدور الذي يمكن أن يقوم به المعهد في حشد التمويل الخاص لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وفقًا لأولويات الدولية والقطاعات التي تستهدفها في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة حريصة على تعزيز سبل العمل المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز جهود العمل المناخي في إطار رئاستها لقمة المناخ في دورتها السابعة والعشرين، والتأكيد على ضرورة الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، موضحة أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتعمل على تحديث مساهمتها الوطنية بشأن العمل المناخي، ويتم وضع قائمة من المشروعات الخضراء المستهدف تمويلها خلال الفترة المقبلة في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت "المشاط"، إلى الأهمية الشديدة التي يمثلها مؤتمر المناخ المقبل لتعزيز الجهود الدولية في مجال العمل المناخي ومكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، لاسيما بالنسبة لقارة إفريقيا والاقتصاديات النامية والناشئة، ومن هنا تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التعاون والتكامل مع قارة إفريقيا لحشد الجهود الدولية لدعم طموح القارة المناخي وتوفير التمويل لخطط التحول الأخضر.

وأوضحت أنه من أجل تحقيق التعهدات المالية العالمية لابد من تحفيز التمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط، بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات التكيف، ويوفر الاستثمارات اللازمة.