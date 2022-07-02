مصر تنظم «حوار جنيف حول المياه» بالتعاون مع عدد من الدول

جدة - نرمين السيد - وصرح المندوب الدائم السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين بأن الحدث عقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمياه، واستضافته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كما شارك فى تنظيم الجلسات الموضوعية مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز جنيف للمياه.

وأشار المندوب الدائم إلى أن كل المتحدثين أكدوا فى مداخلاتهم أن هذا الحدث المهم يعتبر علامة فارقة فى تناول موضوعات المياه فى المنظمات الأممية فى جنيف، حيث يُعد أول حوار دولى يضم كل هذه المنظمات والفاعلين الآخرين المعنيين، بما يعزز من موقع المياه فى أولويات تلك المنظمات، ويساهم فى زيادة التنسيق والاتساق فيما بينها من أجل الإسراع فى تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه النظيفة والصرف الصحى.

وأوضح أن الحدث تضمن ثلاث جلسات موضوعية تناولت المياه وحقوق الإنسان، والمياه من أجل السلام، والمياه والحد من مخاطر الكوارث، فى ضوء استضافة جنيف لعدد من المنظمات الدولية المحورية فى تلك المجالات.

واستعرض المندوب الدائم خلال الجلسة الافتتاحية التحديات البالغة الناتجة عن أزمة المياه العالمية وتلوث المياه وندرة المياه، وتأثير ذلك على التمتع بكل حقوق الإنسان بما فى ذلك الحق فى الحياة والغذاء والصحة وسبل العيش الكريم والتمتع بأعلى مستوى من المعيشة يمكن بلوغه.

وأكد أهمية تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والحفاظ على تلك الموارد والتعامل مع ندرة المياه لضمان التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أبرز أهمية التعامل بشكل شامل مع آثار المياه على كل حقوق الإنسان، مشيراً إلى البيان المشترك الذى ألقته مصر فى مجلس حقوق الانسان منذ يومين وانضمت إليه 69 دولة، والذى طالب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمشاركة الفعالة فى العملية التحضيرية لمؤتمر مراجعة منتصف المدة المشار إليه، وإشراك كل الأجهزة المعنية والإجراءات الخاصة، ودعوتهم لتقديم التقارير بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان المرتبطة بالمياه.

كما طالب المندوب الدائم بضرورة العمل فى قطاع المياه على رسم السياسات المبنية على الأدلة والبحث العلمى والبيانات الموثوقة، مطالباً المنظمات المعنية بتعزيز التعاون فى مجال جمع وتبادل البيانات والمعلومات، وتطوير التكنولوجيا ذات الصلة من أجل دعم التعاون وتحقيق السلام، بما فى ذلك فى إطار التعامل مع العلاقة الترابطية بين المياه والتكيف مع ظاهرة تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.

وأوضح المندوب الدائم أن الحدث خلُص إلى عدد من النتائج والتوصيات، حيث أكدت الجلسة رفيعة المستوى الخاصة بالمياه وحقوق الإنسان أن المياه أساسية لحياة الإنسان وكرامته الانسانية، وأوصت بتطبيق إطار حقوقى فى التعامل مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، بما فى ذلك الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى وكل الأمور المتعلقة باستخدام المياه وإدارتها وحمايتها والحفاظ عليها بناءً على نهج يستند إلى "سلامة الدورة الهيدرولوجية" والحفاظ على النظم البيئية المرتبطة بالمياه.

كما خلصت الجلسات الأخرى إلى أهمية التعاون فى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وفقاً لقواعد القانون الدولى ذات الصلة، وضرورة تبادل البيانات والمعلومات، والتعاون فى تناول العلاقة الترابطية بين المياه والمناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع المياه على أن يتم ذلك وفقاً للضوابط والمعايير ذات الصلة، وأهمية تعزيز النهج الاستباقى والتعاون الدولى لإدارة المخاطر والكوارث المتعلقة بالمياه مثل الجفاف والفيضانات.

وأضاف المندوب الدائم أن الحدث شهد مشاركة أكثر من 120 سفيراً وخبيراً وممثلاً عن المنظمات الدولية وغير الحكومية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث المتخصصة والأكاديميين، ومن ضمنهم المندوبين الدائمين للسنغال وطاجيكستان وناميبيا وسويسرا وفنلندا والاتحاد الأوروبى وباكستان وتوجو، والسفيرة الهولندية المعنية بمؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه، ونائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنى بمياه الشرب الآمنة والصرف الصحى والمقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان والتمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة، فضلاً عن رئيس هيئة الأمم المتحدة للمياه والرئيسة السابقة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والرئيسة التنفيذية لتحالف الصرف الصحى والمياه للجميع.