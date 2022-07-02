54 مسابقة فرعية..سجل طلبك للتقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - فعلت بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، رابط التقدم للمسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم، لسد العجز فى تخصصى رياض الأطفال ومعلمى الفصل للصفوف الأولى بمختلف محافظات الجمهورية.

ويكون التقدم للمسابقة إلكترونيا من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابــــــــــــط، الذى يظل متاحا حتى 24 يوليو المقبل.

تأتى هذه المسابقة، فى ضوء تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، فى صورة مسابقة سنوية لتعيين 30 ألف معلم، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

ويمكن للراغبين فى التقدم، الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة، وتقديمها عبر الموقع الإلكترونى - كل فى محافظته- قبل استكمال باقى خطوات المسابقة.

ويبلغ إجمالى عدد الوظائف التى تم الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال 15 ألفا و187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالى عدد الوظائف لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و 813 وظيفة.

54 مسابقة فرعية

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المسابقة الرئيسية لتعيين الـ30 ألف معلم، تنقسم إلى 54 مسابقة فرعية على مستوى المحافظات (27 مسابقة لمعلمى رياض الأطفال +27 مسابقة لمعلمى الفصل)، وذلك لأن الوزارة أعدت قاعدة بيانات دقيقة لأعداد العجز فى كل محافظة على حدة.

وأكد الوزير أن التقديم يكون لسكان المحافظة، مشددا على أنه لن يقبل أى طلبات للنقل أو الانتداب للمعلمين المعينين قبل مرور 5 سنوات على التعيين.

وحذر الوزير من سماسرة الوظائف، مؤكدا أن هذه المسابقة تجرى بدون تدخل للعنصر البشرى فى جميع خطواتها، من بداية التقديم وحتى إعلان النتائج، ولا مجال للوساطة أو المحسوبية.

وأضاف أن هذه المسابقة مستقلة، ولا علاقة لها بالمسابقات السابقة، سواء الـ36 ألف معلم أو الـ120 ألف معلم، ولا أولوية لمن تقدم إلى هاتين المسابقتين.

المستندات المطلوبة للتقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم

1- صورة شخصية حديثة.

2- بطاقة الرقم القومى سارية "وجهين".

3- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو مديرية التربية والتعليم بالحافظة "وجهين بحسب الأحوال".

4- المؤهل الدراسى.

5- المؤهل الأعلى "إن وجد".

6- الدبلوم المهنى.

7- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

8- شهادة التأهيل "بطاقة الخدمات المتكاملة" فى حالة الإعاقة.

9- صورة من إيصال إيداع مبلغ قدره 22 جنيها، رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

وشددت الوزرة على أنه لن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة، وعلى المتقدمين رفع أصول المستندات المشار إليها عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة JPG، والتأكد من المرفقات قبل تحميلها، وفى حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.

شروط التقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم

وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال

1- أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال أو طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهنى من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

7- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9- أن يجتاز التدريب المقرر.

10- اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

11- يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل اقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومى، ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.

12- سداد مبلغ قدره 22 جنيها، عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر وبنك القاهرة، والتى تعمل فى نظام التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية، على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120/0 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.

وظيفة معلم مساعد "معلم فصل" للصفوف الابتدائية

نفس الشروط المحددة لوظيفة معلم رياض أطفال بخلاف شرط المؤهل ليكون كالتالى:

- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية: تعليم أساسى، ابتدائى ومعلم فصل.

خطوات التقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم

حدد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خطوات التقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم، موضحاً أن أولى خطوات التقديم تبدأ بالاطلاع على الشروط من خلال بوابة الوظائف الحكومية، أما الخطوة الثانية فهى خطوة تقديم الأوراق، مشددا على الراغبين فى التقدم بمراعاة الدقة عند إعداد الأوراق اللازمة وفق الضوابط المحددة مثل: تقديم مستندات ملونة، وتوجيه الفيش والتشبيه للجهات المحددة بالإعلان.

وحذر الشيخ كل من يحاول تزوير بعض الأوراق، مشددا على أنه سيتحمل المسؤولية القانونية كاملة، ولن يقبل فى المسابقة.

أما الخطوة الثالثة بعد تقديم الأوراق وفحصها، فهى الاختبار الذى يتقدم له المستوفيين للشروط، وتجرى هذه الاختبارات على 5 مراحل كالتالى:

1) الكفايات السلوكية

وتعنى الجدارات، وهى صفات عامة يجب توافرها لكافة الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، مثل: الانضباط والرغبة فى التعلم الذاتى.

2) المهارات اللغوية

لقياس مدى إتقان المعلم للغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التى يجيدها، مشيرا إلى أن بنك الأسئلة يضم أسئلة للغة الانجليزية والألمانية والفرنسية، ويجرى إدراج باقى اللغات.

3) الكفاءات المعرفية والتكنولوجية

لقياس مدى معرفة المتقدم من معلومات تتعلق بمصر: المشروعات الكبرى التى تقودها الدولة، الاستراتيجيات القومية، وغير ذلك من معلومات عامة، إضافة إلى مدى إجادة استخدام الحاسب الآلى وتطبيقاته.

4) الكفايات التربوية

وهى التى يجب أن توافر فى المعلم مثل: توجيه الخطاب، الصحة النفسية، التدريس الفعال، الإدارة والإشراف، وغير ذلك.

5) الكفايات التخصصية

وهو عبارة عن اختبار فى التخصص الدقيق للمعلم.

التدريبات

وبعد انتهاء مرحلة الاختبارات، تبدأ آخر مرحلة وهي مرحلة التدريبات، بحيث يجب على المتقدمين اجتيازها للحصول على الوظائف وهي كالتالى:

1) برنامج تدريبى للصحة البدنية والنفسية.

2) برنامج تدريبى على استراتيجيات التعليم بالنظام الجديد 2.0.

وبعد اجتياز كل هذه الخطوات، يكون المجتازون مؤهلون للتعاقد مع وزارة التربية والتعليم، فى وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال أو معلم فصل لصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.