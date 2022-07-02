وزير التموين :  العلم والتدريب أساس تقدم الأمم (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - وأشار خلال تكريمه المدربين من قطاعات الوزارة المختلفة والمدربين من الجهات التابعة للوزارة والطلاب الذين تم تدريبهم بالوزارة والجهات التابعه لها من كلية التجارة جامعة القاهرة طبقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة، وقطاع خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بكلية التجارة جامعة ‏القاهرة، أن مفهوم التعاون بين الجامعات والجهات التنفيذية هو أمر جيد ولابد من دعمه.

المعلومات النظرية بالجامعات

وأكد أن المعلومات النظرية بالجامعات مهمة وأساسية ‏لكنها يجب أن تطبق على الواقع الفعلى أيضا، وأضاف أن الوزارة دعمت التدريب العملي لطلبة كلية التجارة ‏جامعة القاهرة لتعريفهم بما تم من إنجازه وما يتم في كل قطاعات الوزارة من ‏خلال عدد من المحاضرات لفريق التدريب من خلال المختصين بالوزارة ‏سواء بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، أو بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، أو مصلحة دمغ ‏المصوغات والموازين، أو جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقطاع التخطيط ‏بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك، وكذلك هيئة السلع التموينية لإكساب الطلاب خبرات متعددة ‏وتعريفهم بالمشروعات التى تمت على الأرض وما يتم تنفيذه الآن.‏





المخزون الاستراتيجى من السلع

وذكر الوزير أن الدراسة العملية هى من تؤهل الطالب المتخرج للاندماج بسوق العمل، مشيرًا إلى أن وضع الدراسات هى الأساس الكامل لوضع الخطط كما حدث فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتكوين مخزون استراتيجى من السلع والذى مكن الدولة من تجاوز أزمة كورونا، وإنشاء الصوامع وكذلك المناطق اللوجستية وحياة كريمة ومشروع جمعيتى والكثير من المشروعات الأخرى.

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بروتوكول تعاون بين جامعتى القاهرة وجوروجيا

من جهته، أكد العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين للتخطيط ‏والشؤون المالية والإدارية، أن البروتوكول الموقع بين الوزارة وكلية التجارة جامعة القاهرة قد تم ‏توقيعه عام 2018، وتم بمقتضاه تدريب عدد من الطلاب بالجامعة عام ‏‏2018، ومجموعتين فى أغسطس وسبتمبر عام 2019، وتدريب طلاب ‏الفرقة الرابعة للعام الجامعى "2018-2019" بالبرنامج المشترك مع جامعة ‏ولاية ‏جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأيضا تدريب مجموعتين من طلاب ‏كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2017، وأضاف أنه يتم إتاحة الفرصة ‏لتدريب 200 طالب مقسمين على مجموعتين مجموعة فى شهر ‏أغسطس مجموعة فى شهر سبتمبر هذا العام.‏

تدريب طلاب كلية التجارة

من جانبه، أكد الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، أن البرنامج الذى وضع لتدريب طلاب الكلية ساهم فى بناء خبرات عملية لهم وساعدهم فى تأهيلهم لسوق العمل عقب التخرج، وأشار إلى أن الدعم الذى قدمه وزير التموين والتجارة الداخلية لتدريب طلاب الكلية ساعد الطلاب على التعرف على كل قطاعات الوزارة وطريقه عملها والمشروعات التى نفذت بها والمزمع إنشاؤها طبقا للخطط والدراسات الموضوعة.