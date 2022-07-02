بعثة مصر بالاتحاد الإفريقى تنظم جلسة بشأن الانتقال لـ «الطاقة النظيفة»

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا بعثتها الدائمة لدى الاتحاد الإفريقى جلسة نقاشية حول موضوع الانتقال العادل فى القارة الإفريقية نحو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك بمشاركة وفد من فريق الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والذى قام بزيارة إلى مقر الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا فى إطار التحضيرات المصرية الجارية لاستضافة المؤتمر نيابة عن القارة الإفريقية.





وأكد السفير الدكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا مندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، خلال الجلسة حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على الانخراط مع كافة الأطراف والمنظمات الإقليمية فى إطار التحضير للمؤتمر وخاصةً الاتحاد الإفريقى، فضلاً عن الأهمية التى توليها الرئاسة المصرية للمؤتمر لموضوع الانتقال العادل فى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى الدول النامية والإفريقية، والتى تسعى بالأساس إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والنفاذ إلى الطاقة، منوهاً باعتزام الرئاسة المصرية للمؤتمر إطلاق عدد من المبادرات التى تعالج شواغل تلك الدول، وذلك فى إطار العمل من أجل أن يمثل المؤتمر خطوة فارقة على صعيد الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ والخروج بنتائج ملموسة فى مجال عمل المناخ الدولى.

وتناول السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة كبير مفاوضى الرئاسة المصرية للمؤتمر، والذى يترأس الوفد المصرى الزائر للاتحاد الإفريقى، التحديات الدولية المتزايدة والتى أدت عالمياً إلى أزمة فى الغذاء والطاقة، وما لذلك من تداعيات مضاعفة على القارة الإفريقية فى ظل التحديات التى تواجهها بالفعل، وهو الأمر الذى يفرض ضرورة التعامل مع عملية الانتقال العادل من منظور تدريجى وشامل يراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول.

كما أشار إلى حرص الرئاسة المصرية على تطوير مبادرات من شأنها تعزيز نفاذ القارة الإفريقية إلى التمويل المُيسر والمناسب لاحتياجاتها لتنفيذ أجندة الانتقال العادل، مؤكداً على أن العدالة تقتضى مُساعدة إفريقيا فى تحمل التكلفة الضخمة للتكيُف مع الآثار السلبية لتغير المُناخ، على الرغم من أن إجمالى انبعاثات دول القارة لا يتجاوز أربعة بالمئة من إجمالى الانبعاثات العالمية.

وشارك فى الجلسة كمتحدثين كل من "جوزيفا ساكو" مفوضة الاتحاد الإفريقى لتغير المناخ، والدكتور أمانى أبو زيد مفوضة الاتحاد الإفريقى للبنية التحتية والطاقة، والمندوب الدائم للسنغال دولة الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقى - لدى الإتحاد، فضلاً عن سفير الاتحاد الأوروبى لدى الاتحاد الإفريقى.

وأكد المشاركون على دعم الرئاسة المصرية لإحراز تقدم ملموس خلال مؤتمر COP27، وخصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ التعهدات الدولية ودعم أجندة التكيف مع تغير المناخ والنفاذ إلى التمويل المناسب للظروف الخاصة للقارة الإفريقية، فضلاً عن استحداث آليات مبتكرة لدعم جهود التكيُف فى المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير الشراكات الدولية والاستفادة منها بما يتناسب مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية فى الدول.