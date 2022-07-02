عاجل- لم يتقدم أحد لمسابقة الـ30 ألف معلم حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بوابة الوظائف الحكومية لم تتلق أى طلب للتقديم لوظائف الـ30 ألف معلم، التى تم إطلاقها اليوم السبت، حتى الآن، مرجعا السبب إلى إجازة البنوك.





وأوضح المصدر فى تصريح لـ"دوت الخليج"، أنه من بين المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف الـ30 ألف معلم، إيصال سداد مبلغ 22 جنيها، على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم /78120/450/9حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، وبنك القاهرة، والتى تعمل فى نظام التمويل الحكومى.

وأضاف أنه نظرا لإجازة البنوك أيام الخميس والجمعة والسبت، بسبب إجازة ذكرى 30 يونيو والإجازة الأسبوعية للبنوك، لم يتمكن المعلمون من استكمال أوراقهم.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مسابقة لتعيين 30 ألف معلم فى وظيفة معلم رياض أطفال ومعلم فصل، إعتبارًا من اليوم السبت وحتى 24 يوليو الجارى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسد العجز فى تخصصات المعلمين، بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المتقدمين، بالإلتزام بالمستندات المطلوبة والتأكد منها قبل رفعها على الموقع الإلكترونى، على أن تكون جميعها أصلية وملونة وبصيغة الـJPG، مشيرة إلى أنه من لم يلتزم بالشروط لن يتم قبول طلبه، ومن يحاول تزوير أى من المستندات سيتحمل المسؤولية القانونية كاملة ولن يقبل بالمسابقة.