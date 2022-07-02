سفير مصر فى جوبا يلتقى رئيس جمهورية جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - التقى معتز مصطفى عبدالقادر، سفير جمهورية مصر العربية فى جوبا، رئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير ميارديت، لتسليمه خطاب الدعوة الموجهة إليه من رئيس الجمهورية للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.





وأكد السفير معتز عبد القادر على التطلع لمشاركة الرئيس سالفا كير فى هذا المحفل الدولى المهم، خصوصًا وأن مصر حريصة على إبراز قضايا وتحديات الدول الإفريقية ذات الصلة بموضوعات المناخ خلال فعاليات المؤتمر، ومن ثم أهمية مشاركة جنوب السودان.

من جانبه، أعرب الرئيس سالفا كير عن التقدير للدعوة الموجهة من أجل المشاركة فى هذا الحدث المهم، وطلب نقل تحياته لرئيس الجمهورية وتقديره لجهوده فى تدعيم العلاقات بين البلدين.