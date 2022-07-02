القائم بعمل وزير الصحة يتابع العمل بهيئة الإسعاف فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مبنى فرع هيئة الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، فى إطار زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة.





واستمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، حول آليات العمل وتمركزات نقاط الإسعاف بنطاق المحافظة لخدمة المواطنين، وذلك بطاقة 105 سيارة إسعاف مجهزة ومزودة بوحدة عناية مركزة موزعة بالمراكز والقرى والطرق الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد مبنى فرع الهيئة والتطويرات التى جرت بالمركز الرئيسى، وكذلك المبنى الجديد الملحق به، مشيدًا بالحفاظ على الطابع المعمارى الأثرى لمقر إدارة الفرع، وربطه معماريًا مع المنشأ الجديد.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير تفقد غرفة عمليات فرع الهيئة لمتابعة أنظمة تلقى بلاغات المواطنين وآليات التعامل معها، موضحًا أن خطة تطوير مقر الهيئة شملت إنشاء غرفة عمليات مجهزة بأحدث تكنولوجيا الاتصالات، وربطها بمركز تلقى البلاغات بالقرية الذكية، و تجهيزها بمنظومة إدارة البلاغات المفعلة بمركز الاتصالات المركزى بهيئة الإسعاف المصرية، وكذلك و ربطها بكافة غرف عمليات الجمهورية عن طريق الاتصال اللاسلكى والصوتى و المرئى، العامل تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة.

وتابع أن التطوير شمل أيضًا، تجهيز جميع سيارات فرع إسعاف الإسماعيلية بأجهزة الشبكة الوطنية للسلامة العامة، والتى تتيح تتبع البلاغات و أماكن تمركز السيارات، و تحديد مكان المتصل الطالب للخدمة الإسعافية، مما ساهم فى تحسين توقيتات الاستجابه للبلاغات و متابعة و انضباط العمل الآسعافى بالمحافظة والطرق السريعه التابعه لها.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تفقد مركز التدريب المجهز بالمبنى الجديد، والذى تم ربطه بالمراكز التدريبية على مستوى الجمهورية من خلال الشبكة الوطنية الموحدة، فضلاً عن إنشاء استراحة متوافر بها كافة سبل الإعاشة للمتدربين القادمين من المحافظات الأخرى.

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور أحمد البرعى رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

يُذكر أن وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية، اليوم السبت، بعدد من المحافظات، حيث بدأ زيارته بتفقد مستشفى السلام ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة، وتابع زيارته بتفقد مستشفى بلبيس المركزى، ثم تفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية.