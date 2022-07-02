انت الان تتابع تفاصيل خبر مفاجأة.. مصدر: لم يتقدم أحد لمسابقة ال٣٠ ألف معلم حتى الآن حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708477/مفاجأة-مصدر-لم-يتقدم-أحد-لمسابقة-ال٣٠-ألف-معلم-حتى-الآن

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مفاجأة في اليوم الأول للتقديم بمسابقة ال٣٠ ألف معلم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ل"تحيامصر"، إنه صباح اليوم الأحد، فتح باب التقديم بمسابقة ال٣٠ ألف معلم، إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية، مؤكدا أنه حتى الآن لم يسجل موقع بوابة الوظائف الحكومية تسجيل أي متسابق للتقديم على المسابقة

وأرجع المصدر، السبب في عدم تقديم أي متسابق بمسابقة ال٣٠ ألف معلم حتى الآن هو عدم سداد ايداع رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، عبر البنوك ، نظرا لأن تصادف أن يوم الخميس والجمعة والسبت كانت إجازة بالبنوك.

وتضمنت شروط التقديم بمسابقة ال٣٠ ألف معلم، قيام المتقدم بسداد مبلغ (22) جنيهًا(اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية : ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

رابط وموعد التقديم بمسابقة ال٣٠ ألف معلم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

أشار الدكتور طارق شوقي إلى أن فتح باب التقدم يتم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو القادم.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد 30 ألف معلم بمرحلة (رياض أطفال و معلم فصل)، وتبلغ عدد الوظائف بمرحلة رياض الأطفال 15 ألفا و 187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و 813 وظيفة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن التقديم بمسابقة ال٣٠ ألف معلم، إلكترونيا فقط عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية.

وحذرت وزارة التربية والتعليم من الوقوع في فخ السماسرة والنصابين عند التقديم، وجمع أموال من المتقدمين مقابل ضمان القبول بالوظيفة والتعيين.