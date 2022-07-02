كم مدرباً برتغالياً تولى قيادة أندية ومنتخبات مصرية؟

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708508/كم-مدربا-برتغاليا-تولى-قيادة-أندية-ومنتخبات-مصرية

أعلن النادي الأهلي، مساء أمس الجمعة، تعيين البرتغالي ريكادو سواريس مديراً فنياً للفريق، بداية من الموسم الجاري ويستمر حتى موسم 2024، وذلك خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي رحل مؤخراً عن الفريق بعد فسخ التعاقد معه.

دوت الخليج:

ا_ البداية عند جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، والذي تولى قيادة النادي في مناسبتين، الأولى كانت عام 2014 خلفاً لمواطنه جايمي باتشيكو، وقاد الفريق لتحقيق إنجاز تارخي بالفوز بثنائية هذا الموسم الدوري، والذي كان غائباً عن الفريق لأكثر من 11 عام، ولقب كأس مصر، ولكنه خسر السوبر المصري أمام النادي الأهلي، وعاد البروفوسير لقيادة النادي من جديد، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي يقود فريق الاتفاق السعودي في الوقت الحالي .

_ جايمي باتشيكو: هو أحد المدربين البرتغاليين أصحاب التجربتين مع نادي الزمالك، فكما ذكرت في السابق، باتشيكو تولى قيادة الفارس الأبيض في موسم 2014، لكنه رحل، وبعدها بفترة كبيرة وبالتحديد في موسم 2020، استعان به الزمالك ليقود الفريق بدلاً من الراحل كارتيرون، والذي رحل قبل مواجهة فاصلة للفريق أمام نادي الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكنه خسر في المباراة النهائية أمام النادي الأهلي، ولم يستكمل مهمته بعد ذلك بسبب سوء نتائج وأداء الفريق في الدوري، لذا رحل وحل محله كارتيرون.

_ مانويل جوزيه: يعد جوزيه هو شيخ المدربين البرتغاليين وأحد أهم إن لم يكن أهم مدرب قاد النادي الأهلي خلال مسيرته، فقد قاد الفريق لتحقيق العديد من الإنجازات، سواء في حقبته الأولى، حيث تُوج معه الفريق بـ 3 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لـ 10 تتويجات لبطولة الدوري المصري، ناهيك عن عدد البطولات الأخرى الخاصة بالسوبر الإفريقي، المصري، وكأس مصر، فالمدرب التارخي للقلعة الحمراء لم يترك بطولة إلا ووضع بصمته عليها، وكان يقود جيل ذهبي من اللاعبين مثل محمد بركات، محمد أبو تريكة، عصام الحضري، سيد معوض، عماد متعب، والعديد من اللاعبين الآخرين.

_ أوجاستو إيناسيو: من المدربين الذين سبق لهم خوض تجربة فنية في نادي الزمالك، لكنه لم يقدم جديد داخل القلعة البيضاء لذا تم رحيله.

_ جوزيه بيسيرو: هو أحد أسوأ المدربين الذين توالوا على النادي الأهلي، فلم يقدم أي جديد ولم يستطع التتويج بأي بطولة مع النادي، وظل فقط 5 أشهر في الفريق ورحل بعدها في موسم 2016.

توني أوليفيرا: هو أيضاً من أحد المدربين، الذين حظوا بشرف تدريب النادي الأهلي، لكنه لم يظهر تفوقاً خلال رحلته القصيرة والتي لم تستمر سوى 3 أشهر، فلم يتوج رفقة المارد الأحمر سوى ببطولة السوبر المصري، ورحل عن الفريق في 2003.

_ كارلوس كيروش: هو أحد التجارب البرتغالية الأخيرة، الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب المصري، فقد تولى قيادة الفراعنة قبل بطولة كأس العرب أي في سبتمبر من عام 2021، وفشل رفقة الفراعنة في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح، في البطولة التي أقيمت في مطلع العام الجاري، ثم تلى هذا السقوط، سقوط آخر أمام نفس المنتخب، وودع المنتخب المصري منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعد الخسارة بركلات الترجيح في شهر مارس الماضي.

نيلو فينجادا: يعد فينجادا، واحداً من المدربين الذين تولوا قيادة نادي الزمالك في عام 2004، وبعدها تولى قيادة المنتخب المنتخب المصري في 2007، وأخيراً كان يقود الاتحاد المصري لكرة القدم فنياً ورحل مؤخراً عن الجبلاية، بعد الانتقادات التي طالته من جانب الجماهير المصرية.