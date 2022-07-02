انت الان تتابع تفاصيل خبر لأول مرة منذ انفصالهما.. أسما شريف منير في "الملاهي" مع طليقها الأول| صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708504/لأول-مرة-منذ-انفصالهما-أسما-شريف-منير-في-الملاهي-مع-طليقها-الأول-صور

ظهرت الفنانة أسما شريف منير ابنة الفنان الشهير شريف منير، في صورة جمعتها مع طليقها منذ ساعات قليلة ما أثار الجدل حولها وتساؤلات عن عودة الثاني مرة أخرى.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ظهور أسما شريف منير مع طليقها لأول مرة منذ انفصالهما

ويبدوا أن أسما شريف منير وطليقها وعائلته كانو في نزهة عائلية للملاهي يستمتعون بالإجازة الصيفية بالقرب من بعضهم البعض، وفقا لما نشره طليقها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

أسما شريف منير تنفصل عن محمود حجازي

يذكر أنه أعلنت الفنانة أسما شريف منير بنفسها انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي من خلال منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قالت فيه: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة، ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان في بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ انستجرام: "صدمات كتير في حياتي الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".

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معلومات عن أسما شريف منير

جدير بالذكر أنه أسما شريف منير هي ممثلة واعلامية مصرية هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي محبة للتجميل والأزياء وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بها نصائح في هذا المجال تحب أسما الغناء والموسيقى وقامت بإنتاج أول أغنية لها باللغة الإنجليزية بعنوان Un Flod Me Eyes تزوجت أسما عام 2010 من رجل الأعمال محمود السكري نجل اللواء محمد السكري، لكنها انفصلت عنه تزوجت الممثل محمود حجازي عام 2018 قبل الانفصال في أبريل 2021.