انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. تفاصيل اجتماع جارسيا المدير الفنى لقطاع الناشئين والناشئات لكرة اليد بالنادي الأهلي حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708503/بالصور-تفاصيل-اجتماع-جارسيا-المدير-الفنى-لقطاع-الناشئين-والناشئات-لكرة-اليد-بالنادي-الأهلي

عقد خالد العوضي مديرالنشاط الرياضي جلسة مع راؤول جارسيا المدير الفنى لقطاع الناشئين والناشئات لكرة اليد بالنادي الأهلي في حضور ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد رحب خلالها به وتمنى له التوفيق في مهمته.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام جارسيا بشرح الخطوط العريضة لخطته التي تستهدف تطوير قطاع الناشئين من كافة الأوجه خاصة ما يتعلق بالجوانب الخططية والبدنية بهدف الارتقاء بمستوى اللاعبين.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

ومن ناحيه اخري حقق الأهلي فوز هاماً علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما أحرز حيث أهداف النادي الأهلي فى شباك المحلة كل من من مجدي "أفشة" في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.