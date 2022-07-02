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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708501/محافظ-الدقهلية-يكلف-نائبه-بحضور-ختام-فعاليات-مهرجان-جزيرة-الورد-الأول-للفنون-والثقافة-والمسرح

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء أمس الجمعة، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ بحضور ختام فعاليات مهرجان جزيرة الورد الأول للفنون والثقافة والمسرح من داخل نادي جزيرة الورد الرياضي تحت إشراف النائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة النادي.

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وأكد هيثم الشيخ نائب المحافظ، على أن الفن والثقافة والإبداع هم الوجه الحقيقي لمحافظة الدقهلية وعروس النيل مدينة المنصوره بلد السحر والجمال لما تتميز به من موقع جغرافي متميز.

المنصورة مدينة الثقافة والفن والأدب

وأشار نائب المحافظ، إلى أن المنصورة هي مدينة الثقافة والفن والأدب والفكر وهي عاصمة مصر الطبية أصبح يتوافد عليها الكثير من كافة المحافظات ليس هذا فقط بل يأتي إليها زوار من كافة الدول العربيه لتلقي العلاج في مراكزها الطبية المتميزة ولتلقي التعليم في جامعتها العريقة.

أعلام محافظة الدقهلية

وأضاف الشيخ، على مر العصور قدمت هذه المحافظة وتلك المدينة لأم الدنيا الكثير من المثقفين والأدباء فهي مدينة العلم والثقافة والتسامح أخرجت لنا اعلام في شتي المجالات الدينية والفنية والأدبية مثل الشيخ الشعراوي ، والشيخ جاد الحق ، والشيخ نصر الدين طوبار ، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وسيدة الشاشة العربيه فاتن حمامة، وعلي مبارك ابو التعليم في مصر، وغيرهم الكثير في شتي المجالات.

ومن جانبه ثمن محافظ الدقهلية دور مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي على هذا المهرجان المشرف الذي يعيد روح الفن والثقافة إلى مدينة المنصورة عروس النيل والذي هو النواه الأولى لإقامة العديد من المهرجانات على أرض مدينة المنصورة، ودعمي الكامل لإعادة عروس النيل منارة للثقافة والفن والأدب والعلوم.

محافظ الدقهلية يكلف نائبه بحضور ختام فعاليات مهرجان جزيرة الورد الأول للفنون والثقافة والمسرح

وجاء ذلك في إطار اهتمام وسعي محافظة الدقهلية بإعادة مدينة المنصورة عاصمة الفن والأدب والثقافة والعلوم إلى سابق عهدها واحياء الإرث القديم من الفنون والحفاظ عليه ليخرج منها أجيال وأعلام يرفعوا راية مصر في شتي المجالات عالية خفاقة.

وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الفنانين والمخرجين والإعلاميين والشعراء والأدباء ، وعدد من أساتذة جامعة المنصورة ، ومقرر المجلس القومي للمرأة ، ووكيل وزارة الشباب والرياضة.