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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708499/خالد-أنور-يشارك-في-مسلسل-كابوس-بحكاية-السلعوة-تفاصيل

يخوض الفنان الشاب خالد أنور تجربة فنية جديدة من خلال مشاركته في بطولة إحدى حكايات مسلسل “كابوس” الذي من المقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل “كابوس” لـ خالد أنور

وانتهى خالد أنور من تصوير حكايته التي تحمل اسم “سعلوة” ترقبا لطرحها قريبا، اذ تدور في 5 حلقات يشارك في بطولتهم الفنانة ركين سعد ومن اخراج اسر الياسرى.

وتدور أحداث حكاية "السلعوة" التى يقوم ببطولتها خالد أنور فى اطار تشويقى مثير، حول "عمران الاسناوى" وهو شاب صغير واجه سلعوة كانت تهاجم البلد وضربها بالرصاص وعندما كبر تفاجىء أن هذه السلعوة لم تمت!.

أخر اعمال خالد أنور

يذكر أن أخر أعمال الفنان خالد أنور مشاركته في فيلم “قمر 14”،الذي يعد أول تعاون للفنان أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ولكنه ينبئ عن ثنائي تمثيلي رائع ومن المقرر أن يجتمع الثنائي معا من جديد في فيلم سينمائي يتولى إخراجه المخرج عمرو صلاح ويحمل الفيلم اسم “عاشق”.

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ويقدم خلال الأحداث خمس قصص حب مختلفة يجمعها فكرة أنها تدور كلها في ليلة واحدة يتجلى فيها القمر كاملا في السماء وتتحول أقدار جميع الشخصيات في القصص الخمس، ويضم فيلم ليلة قمر 14 في بطولته بجانب الفنان أحمد حاتم، كلا من خالد النبوي، وياسمين رئيس، وغادة عادل، وشيرين رضا، وأحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وخالد انور، ومي الغيطي وآخرين وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا وأثار ضجة وقت عرضه العالمي الأول خلال الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي أقيم العام الماضي.

خالد أنور وأعماله الفنية المقبلة

هذا وينتظر خالد أنور عرض فيلم “ورق التوت” الذي يشارك بطولته إلى جانب شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، أية سليم، سما ابراهيم، مصطفى منصور، سلوى عثمان، معتز هشام، رضوى جودة وعدد كبير من الفنانين الشباب، وتأليف عبادة نجيب وسمر طاهر وإخراج حسام على