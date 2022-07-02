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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708495/ابنة-ضحية-مذبحة-الريف-الأوروبي-المتهم-عاش-معانا-30-سنة--وخان-أبويا-وأخواتي-وقتلهم-فيديو

قالت ابنة المجني عليه في مذبحة الريف الأوري التى قتل فيها أب ونجلتيه واثنين من أحفاده، على يد شريكه، إن الممتهم عاشر والدها لمدة 30 سنة ولم يروا منه أي شر أو خيانة، حتى قبل أن يكبر شقيقاتها وتتزوج إحداهما وتنفصل عن زوجها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن المتهم شريك والدها منذ زمن بعيد وأن يأكلوا الطعام فى طبق واحد ويساعدون بعضهم في الزراعة وشقيقتيها يساعدوهم في الزراعة، ويغادرون جميعا المزرعة يوم الخميس للعودة لاسرتهم ويعودون السبت للعمل مرة أخرى.

عودتهم للمنزل

وتستكمل عن يوم الواقعة وتقول إنهم اتصلوا بهم يوم الأربعاء في الليل لإخبارهم بعودتهم الساعة 10 صباح الخميس، وأن شقيقتها وخطيبها تحدثا سويا وأخبرته بأن الأمور تسير بشكل سليم ولا يوجد مشاكل في المزرعة، وفي اليوم التالي انتظروا حتى العاشرة ولم يصلوا لبلدتهم، وظلوا يتصلوا عليهم ولكن هواتفهم مغلقة حتى الظهر مما دفعها إلى الذهاب للمزرعة بصحبة نجلها وزوجها وشقيقها.

وأضافت فور الوصول أخبرهم أمن الكمبوند بأن المتهم عاطف هو الوحيد الذي غادر بسيارة سوزوكي لشراء إفطار وأن والدها وشقيقاتها مازالوا بالداخل، ووجوا سيارة والدها محمل عليها الزرع مكانها، وفور الدخول وجدوا الجثث في كل مكان في الأرض الزراعية والغرفة بعيدا عن بعضهم البعض بسبب قيام المتهم بمطاردتهم في كل مكان للقضاء عليهم.

العثور على الجثث

وأكدت أن جثة والده وجدت على حصيرة أمام الغرفة ويرتدي ملابس عمله، وكذلك شقيقتها التى وجدت في الأرض الزراعية أيضا ونجليها الذين وجدوا على بعد 40 متر داخل الأرض الزراعية، وغارقين في دمائهم ولم يحدث أن شاهدوا ذلك من قبل، مطالبين بإعدام المتهم في أسرع وقت.

تأجيل أولى جلسات محاكمة مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

ومن جانبها أجلت الدائرة ٢٥ جنايات جيزة، المنعقدة بمحكمة معسكر الأمن المركزي، برئاسة المستشار محمد عوض الله، أولى جلسات محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي في الجيزة لجلسة ٦ أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وسكرتارية وجيه أديب.

وصل قبل قليل، إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5، أسرة المجني عليهم بمذبحة الريف الأوروبي، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية التي راح ضحيتها شخص وابنتيه واثنين من أحفاده، في منطقة الشيخ زايد.

العثور على الجثث

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو الماضي بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

معاينة مسرح الجريمة

وانتقل فريق من النيابة العامة للمزرعة مسرح الواقعة لمعاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبينت تواجد الجثامين بعقار داخل المزرعة وبين المزروعات، وأن إصاباتهم قد تعددت ما بين ذَبحيَّة وطَعنيَّة وقَطعيَّة.

أثار دماء

كما عثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينًا به آثار دماء، وعليه فقد كلفت النيابة العامة خبيرَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع كافَّة الآثار المعثور عليها لفحصها، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثامين المجني عليهم لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم.

وأضاف المتهم، أنه بعد شراء شريحة الاتصال، أبلغ أهله بمحافظة سوهاج بأنه فقد هاتفه مما اضطر إلى استخدام شريحة جديدة، ثم ابلغهم بعودته إلى القرية لرؤيتهم؛ وذلك للهروب من توابع الجريمة.

تحريات المباحث

وبيّنت تحريات المباحث، أن المتهم ليس له معلومات جنائية وأنه متزوج من امرأة إحدى قريباته، وأنجب منها 3 أبناء أكبرهم يعمل في الخارج والآخر يقضي فترة تجنيده والثالث ما زال طالبا.

حبس المتهم

كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بقتل خمسة هم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.