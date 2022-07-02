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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708492/فتح-باب-التقديم-لمدارس-التمريض-بالتأمين-الصحى-ببنى-سويف-بداية-من-16يوليو

أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بمحافظة بني سويف عن فتح باب التقديم للمدرسة الفنية للتمريض "بنات" للعام الدراسي 2022/2023 ، للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية بحد أدني "250 درجة" وذلك في الفترة من السبت 16 يوليو الجاري ، وحتى 23 من نفس الشهر.

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وشروط التقديم هي:

- أن تكون المتقدمة من مواليد محافظة بنى سويف .

- السن فى 1/10/2022 (15 سنة)

- من سكان مركز إدارى بنى سويف

- الحصول على الشهادة الإعدادية لهذا العام من محافظة بنى سويف .( ادارة بنى سويف التعليمية )

- مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك

- الحد الأدنى للمجموع التقديم 250 درجة

والأوراق المطلوبة هي:-

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر .

- صورة بطاقة ولى الأمر (في حالة وفاة ولي الأمر يتم إحضار صورة شهادة الوفاة )

- إيصال مرافق حديث باسم ولي الأمر ( كهرباء – غاز – مياه )

- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة التي حصلت منها الطالبة على الشهادة الاعدادية.

- دوسيه كبسولة " بلاستبك" .

- إحضار أصول الأوراق للمطابقة .

ويتم شراء ملف التقديم من مقر المدرسة بمبلغ (100 ج) "فقط مائة جنيه "والحصول على إيصال رسمي وذلك عند التقديم .وعدم دفع أية مبالغ لأي شخص بخلاف ثمن الملف.

نظام القبول بالمدرسة:-

- استيفاء الشروط السابق ذكرها .

- اجتياز اختبارات القبول بعد التقديم بنسبة لا تقل عن 70% من درجة كل مادة (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية –الحاسب الآلي )

- اجتياز المقابلة الشخصية .

- القبول طبقاً للعدد المقرر قبوله عن اجتياز الاختبارات والشروط السابقة لأعلى المجاميع .

- يقتصر التقديم على حضور الطالبة وولى الأمر فقط.

وتبدأمواعيد التقديم من 16 يوليو وتستمر حتى 23 يوليو" وفق شرائح المجموع " بمقر المدرسة بمبنى الهلال بجوار الإسعاف مدينة بني سويف كالتالي:

- يوم السبت 16 يوليو: الحاصلات على مجموع 280 درجة حتى 275 درجة

- يوم الأحد 17 يوليو : الحاصلات على مجموع أقل من 275 حتى 270 درجة

- يوم الاثنين 18 يوليو : الحاصلات على مجموع أقل من 270 حتى 265 درجة

- يوم الثلاثاء 19 يوليو : الحاصلات على مجموع أقل من 265 حتى 260 درجة

- يوم الأربعاء 20 يوليو : الحاصلات مجموع أقل من 260 حتى 255درجة

- يوم الخميس 21 يوليو: الحاصلات على مجموع أقل من 255 حتى 250 درجة

- يوم السبت 23 يوليو: المتخلفين عن التقديم " لأعلى المجاميع"

ونوهت الهيئة، إلى أهمية الالتزام باليوم المحدد وفق شرائح المجموع ولن يتم استلام الملف إلا بحسب المواعيد المحددة بالجدول المرفق