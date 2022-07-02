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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708491/شيخ-الأزهر-يستقبل-رئيس-الطائفة-الإنجيلية-للتهنئة-بعيد-الأضحى-المبارك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السبت، بمقر المشيخة، القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ووفدًا رفيع المستوى، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، متمنين له ولجميع المسلمين دوام السلام والصحة والمحبَّة، مؤكِّدين اعتزازهم بالعلاقات المتميزة التي تجمع الكنائس المصريَّة والأزهر الشريف.

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وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بلقاء وفد الكنيسة الإنجيلية بقيادة الدكتور القس أندريه، مشيرًا إلى أن مثل تلك اللقاءات تُسهمُ في تعزيز روح الإخاء والمحبَّة بين أبناء الوطن، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والحب والسلام.

وأكَّد شيخ الأزهر أن الأزهر حريص على تحقيق المواطنة الحقيقيَّة بين جميع أطياف الشعب المصري؛ تطبيقًا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وهو الهدف الذي من أجله أُنشِئَ "بيت العائلة المصرية"؛ ليكون الأداة التي تسهم في تعزيز روح الإخاء والمحبة على الأرض، مضيفًا أن "بيت العائلة المصرية" يوفِّر الفرصة للمصريين للاتحاد في مواجهة الهجمات الغربية الحثيثة التي تسعى لفرض الكثير السلوكيات المرفوضة في مجتمعاتنا كالشذوذ الجنسي.

من جهته، أكَّد رئيس الطائفة الإنجيلية تضامن الكنيسة الإنجيلية مع الأزهر الشريف في رفض المحاولات الغربيَّة لفرض تلك الأخلاقيات والسلوكيَّات الشاذة والمرفوضة، التي لا تتناسب مع طبيعة المجتمعات الشرقية، معربًا عن تقديره للتأثير العالمي الكبير لفضيلة الإمام الأكبر والدور الذي يقوم به لنشر قيم السلام والحوار والإخاء في مصر والعالم.

شيخ الأزهر يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

حضر اللقاء الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر.