انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. نادي المقاولون العرب يكرم محمد النني فى قطاع الناشئين حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708488/بالصور-نادي-المقاولون-العرب-يكرم-محمد-النني-فى-قطاع-الناشئين

كرم نادي المقاولون العرب اليوم السبت ، لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر محمد النني، خلال زيارته لقطاع الناشئين بالنادي وذلك بعد تكريمه الأحد الماضي خلال وجوده مع الفريق الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أهدى محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي هدية تذكارية للنني كما أهدى محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين هدية للاعب بمناسبة الزيارة.

ولبى محمد النني دعوة محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة لزيارة قطاع الناشئين بقيادة محمد رضوان في إطار حرص النني على تشجيع المواهب الصغيرة واستعادة ذكرياته في القطاع.

وقال النني :"سعيد سعادته باستقبال نادي المقاولون و أن معظم المدربين في الناشئين دربوني وشرف ليا اني موجود في بيتي

وتابع: :"انا لعبت لمنتخب مصر من نادي المقاولون وخضت تجربة احتراف عن طريقه لذلك أكن الاحترام لنادي المقاولون العرب.

وأختتم قائلا:" اتمني أن يصل نادي المقاولون لمكانه أفضل ويصارع الكبار لانه ناد كبير.

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النني يجدد تعاقده

وكان قد أعلن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي عن تجديد عقده مع الفريق، اليوم الأربعاء، الذي ينتهى بنهاية الموسم الحالي.

وكتب محمد النني عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:" ما يقرب من 7 سنوات مع آرسنال لكن لا يبدو أنها كافية ما زلت أتعلم ، ما زلت أتطور ، وأريد أن أفعل المزيد من أجل الفريق والنادي الذي أحبه ، أنا سعيد جدًا ، فخور وممتن لتجديد عقدي مع آرسنال سأبقى في المنزل".

وحقق محمد النني لاعب فريق آرسنال، على جائزة رجل المباراة ضد إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتب محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:" هؤلاء الأشخاص في هذه الصور هم سبب رغبتي في التحسن كل يوم، عائلتي الحبيبة وزملائي الداعمين ومشجعي أرسنال المذهلين أنا ممتن لهم ولعائلتي أرسنال بأكملها لدعمهم طوال الموسم ودفعي دائمًا إلى الأمام".