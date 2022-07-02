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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708486/أحمد-فهمي-يكشف-كواليس-أغنية-يوم-30-الغناء-لمصر-شرف-واستغرقنا-يوم-في-تصويرها-بميدان-التحرير--خاص

احتفل الفنان أحمد فهمي أمس الجمعة بافتتاح الفرع الثاني من مطعمه “meat moot” في الساحل الشمالي، وأعرب عن سعادته الكبيرة بنجاح البيزنس الخاص به.

دوت الخليج يرصد تفاصيل افتتاح فرع جديد من مطعم أحمد فهمي وأعماله الجديدة

مسلسل وأغنية وفيلم.. نشاط فني لـ أحمد فهمي

يعيش الفنان أحمد فهمي حالة من النشاط الفني مؤخرًا من خلال مسلسل وفيلم وأغنية بجانب طرحه مؤخرًا أغنية جديدة بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو.

وقال أحمد فهمي في تصريح خاص لموقع “دوت الخليج”: “سنبدأ قريبًا في تصوير مسلسل جديد تدور أحداثه في 10 حلقات ومن المقرر عرضه عبر منصة وأحضر لفيلم جديد رومانسي لايت”.

وأضاف: “هناك أغنية جديدة مع فريق واما سيتم طرحها بعد يومين بعنوان “مش حلوة وبس” ونحضر لأكثر من أغنية ليتم طرحهم ضمن موسم صيف 2022 بين الرومانسي واللايت”.

وفيما يخص مشاركته بأغنية "يوم 30" التي قدمها فريق “واما” بالتزامن مع الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، علق قائلًا: “صورنا الأغنية في ميدان التحرير وفي مجاميع وشرف كبير الغناء لمصر والأغنية من ألحان أدهم دهيمة، وكلمات أحمد حسن رؤوف”.

افتتاح الفرع الثاني لـ مطعم أحمد فهمي

ويأتي ذلك على هامش احتفال الفنان أحمد فهمي مؤخرًا بافتتاح الفرع الثاني من مطعمه في الساحل الشمالي، معربًا عن سعادته بنجاح المطعم وإعجاب الناس به لافتًا إلى أنه يستعد لافتتاح فرع ثالث في التجمع الخامس خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد فهمي في تصريحه الخاص: “سعيد بافتتاح الفرع الثاني للمطعم وهو يقدم نوعية أكل مختلف ومميزة للحمة، ولم أتخوف من فكرة دخولي مجال البيزنس بعيد عن الفن والتخوف كان من عدم نجاح البراند ولكن الحمدلله في نجاح مستمر”.

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ويشار أن افتتاح الفرع الثاني من المطعم في الساحل الشمالي، شهد حضور عدد من نجوم الفن لتهنئة الفنان أحمد فهمي ومنهم الشاعر أمير طعيمة والمطرب أحمد الشامي ونادر حمدي بجانب عدد من أصدقائه المقربين.