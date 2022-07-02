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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708485/أحمد-حسن-رمضان-صبحي-يدرس-الاحتراف-في-الدوري-التركي

دوت الخليج

ونشر العميد، منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كاتباً: “ رمضان صبحي يدرس الاحتراف في الدوري التركي بداية من الموسم الجاري”.

وكانت قد أفادت بعض التقارير، بوجود رغبة لدى اللاعب لخوض تجربة احترافية جديدة بعيداً عن صفوف نادي بيراميدز، والذي كان قد انتقل له في موسم 2020، قادماً من النادي الأهلي.

ولم يقدم صاحب الـ 24 عام، المستوى المعهود منه حتى الآن مع الفريق السماوي، فاللاعب بعد أن توهج بشكل كبير مع النادي الأهلي وبالتحديد تحت قيادة السويسري رينييه فايلر، رحل عن صفوف القلعة الحمراء، ولم يقدم ما هو منتظر منه مع الفريق إلى الآن.

وكانت هناك الأخبار التي تؤكد، على دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب، لضمه خلال الموسم المقبل، ليكون هو بديل للاعب المغربي أشرف بن شرقي، والذي سيرحل عن الفريق بعد انتهاء تعاقده بنهاية الشهر الماضي.

وكان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وسجل أهداف الأهلي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد الماضي، كلاً من طاهر محمد طاهر بعد صناعة من أفشة في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق حسام حسن البديل في الدقيقة 91 من ومن الشوط الثاني، وسجل رمضان صبحي هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء، تم احتسابها بعد خطأ ساذج من الشناوي، وسجلها اللاعب في الدقيقة 94 من عمر المباراة.وتمكن الأهلي خلال هذا الموسم من تحقيق الفوز على الفريق السماوي، في مباراة الدور الأول بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة جاءوا عن طريق كل من ( محمد مجدي أفشة، محمد شريف، عمرو السولية)، وفي لقاء الأمس تذوق المارد الأحمر طعم الفوز على فريق بيراميدز في كأس مصر.

الأهلي كان قد تقابل مع الفريق السماوي، في مباراتين في كأس مصر نسخة 2018، وأحرجه بيراميدز وفاز عليه بمسماه القديم الأسيوطي، ثم جاء بمسماه الجديد وفاز على الفريق في دور الـ 16 من البطولة بهدف سجله وقتها إيريك تراوري.

مباريات الأهلي وبيراميدز، دائماً ما تكون شديدة الحساسية بسبب الاعتبارات الأخرى سواء الخاصة بالمشاكل مع مالك النادي القديم، أو بانتقالات عدد من لاعبي المارد الأحمر لصفوف الفريق السماوي، ومن بينهم رمضان صبحي، أحمد فتحي، عبدالله السعيد، وشريف إكرامي، لذا دوماً ما تشهد هذه المباريات متعة وحماس ونِدية كبيرة بينهما، لذا فالفوز في أية من هذه المباريات مهم في جميع النواحي.

فوز الأهلي على بيراميدز هذا العام في مناسبتين، سواء في الدوري أو في كأس مصر، يكون بمثابة تغيير لخريطة الطموح بالنسبة لفريق بيراميدز، الذي كان يطمح في تخطي الأهلي في مباراة الأمس والعبور لدور نصف النهائي ومنه إلى النهائي لضرب موعداً مع ريق الزمالك، وتكرارا نفس أطراف نهائي 2019، والذي كان قد تمكن الفارس الأبيض من الفوز بتلك النسخة بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.