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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708483/الأن-رابط-الاستعلام-عن-نتيجة-قبول-الصف-الأول-الابتدائي-الأزهري-2022

يرغب أولياء أمور التلاميذ الذين ينوون الدخول للمدارس الأزهرية، في الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، وذلك بعد إعلان الأزهر الشريف غلق باب القبول إلكترونيا لمرحلة الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، بأنواعها (العادية – النموذجية – الخاصة)، في 30 يونيو المنقضي.

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وكان قد قرر الأزهر الشريف أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول.

رابط نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

وأتاح الأزهر الشريف، موقعًا إلكترونيًا للتقديم والاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، حيث يمكن من خلاله أن يقوم أولياء الأمور بمعرفة نتيجة قبول أبناءهم بالصف الأول الابتدائي الأزهري 2022.

ويمكن لأولياء الأمور الراغبين في الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، الدخول على بوابة الأزهر الشريف من خلال الرابط التالي، وعلى هذا الرابط، تجد نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، ولكن عندما يعلن الأزهر الشريف عن ظهور النتيجة، لذلك على أولياء الأمور متابعة البوابة بانتظام لمعرفة النتيجة.

ويقوم الأزهر الشريف بترتيب الأطفال المقبولين حسب الأولوية العمرية، ويجب على أولياء الأمور متابعة البوابة الإلكترونية بانتظام، لمعرفة نتيجة التنسيق.

التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

وحدد الأزهر الأوراق المطلوبة للتقديم، منها 6 صور شخصية حديثة للطفل المتقدم، صور بطاقة شخصية للأب والأم سارية، صورة (فاتورة مياه أو كهرباء)، دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد.

شروط التحويل بين الأزهر إلى التربية والتعليم 2022

أما بالنسبة لشروط التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم والعكس، فقد جاءت كالتالي:

- يبدأ التحويل من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادى بالمعاهد الأزهرية، إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم.

ـ يجب أن يتوافق سن قبول الطالب المحوَل مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام، حال قبوله ببداية المرحلة التي تقدم بها في الأزهر الشريف.

- يقوم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر يتقديم إفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها، حتى يتأكد الأزهر من تحقيق شرط السن.

- لا يسمح بتحويل الطلاب غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية الذين اجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادي بالمعاهد الأزهرية إلى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

- لا يجوز تحويل طلاب المرحلة الثانوية، لخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها في الأزهر.

- يقدم الطالب المحول موافقة الجهة المحول إليها على سماح الكثافة بالنقل.

- الالتزام بشرط الكثافة للموافقة على طلب التحويل.