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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708482/آخر-أخبار-مصر-بدء-التقديم-لمسابقة-30-ألف-معلم-صرف-السلع-التموينية-لشهر-يوليو-غلق-4-محطات-بالخط-الثالث-للمترو-والرئيس-يوجه-بتطوير-بحيرة-المنزلة

ينشر موقع دوت الخليج ، آخر الأخبار المسائية في مصر، اليوم السبت 2 يوليو.. والتي شهدت عددًا من الآخبار المحلية والعالمية، منها بدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو، والصين تعلن حالة الطوارئ لمواجهة إعصار «تشابا».

آخر أخبار مصر اليوم السبت 2 يوليو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء صرف المقررات التموينية لشهر يوليو 2022، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث أوضحت وزراة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2022، لا تختلف عن أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2022، والتي حرصت على توفيرها بكل الأنواع في جميع المنافذ التموينية.

أخبار مصر اليوم السبت

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، في تلقي طلبات الخريجين الراغبين في التقديم بمسابقة ال٣٠ ألف معلم مساعد عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز التنظيم والإدارة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

آخر الأخبار اليوم السبت 2 يوليو

أعلنت شركة " آر.ايه.تي.بي" ديف للنقل كايرو المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، عن تعطيل الخدمة مؤقتاً في 4 محطات وهي (محطات الهايكستب، عدلي منصور، عمر بن الخطاب، وقباء )لمدة 6 ساعات يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 بداية من الساعة 5 صباحاً نظراً لأعمال الصيانة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه ستكون محطة هشام بركات المحطة النهائية أثناء ذلك الإغلاق المؤقت، وسوف يُستأنف العمل بالمحطات المغلقة في الساعة 11 صباح نفس اليوم، معلنة عن اعتذارها عن حدوث أي إزعاج للركاب

أخبار مصر الآن

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعدد من قيادات القوات المسلحة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها.

أخبار عالمية

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة هاينان الواقعة في جنوب الصين، حالة طوارئ من أجل مواجهة إعصار "تشابا"، وعملت على رفع حالة التأهب إلى المستوي الثاني.

ويشار إلى أن إعصار "تشابا" هو ثالث إعصار خلال هذا العام وجلب هذا الإعصار معه رياح قوية وأمطار غزيرة إلى مقاطعة هاينان اثناء اتجاه إلى مقاطعة"قوانغدونغ" الواقعة فى جنوب الصين وتصل قوى الرياح إلى سرعة 119 كيلو متر فى الساعة.