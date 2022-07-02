نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم مسابقة 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم jobs.caoa.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على رابط تقديم مسابقة 30 ألف معلم، والتي زاد البحث عنها من قبل الآلاف من المعلمين والمعلمات الباحثين عن وظائف حكومية في مصر عام 2022، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن فتح باب التقديم على المسابقة والتي سيتم فيها تعيين 30 الف معلم ومعلمة في وزارة التربية والتعليم في في المدارس المختلفة في جميع أنحاء المحافظات المصرية وهذا بشأن سد العجز الكبير الموجود في المنظومة التعليمية المصرية، وسنتابع معكم في هذا المقال شروط التقديم المطلوبة، ورابط التسجيل بشكل صحيح com حتى لا تضيع عليكم الفرصة الخاصة بهذا العام، فتابعوا.

أخبار مسابقة التربية والتعليم

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تقديم مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم ومعلمة، والتي أعلن عنها وزيرة التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، والتي يهدف منها توظيف 30 ألف من خريجي كليات التربية والتربية النوعية في وظائف معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد (معلم فصل).

وتم الإعلان عن تفاصيل موعد تسجيل المعلمين لمسابقة التوظيف الذي سيتاح فيه التقديم للراغبين، وهو ما جاء كالآتي:

يبدأ التقديم من يوم السبت 2 يوليو 2022.

يستمر التقديم مفتوحا وحتى يوم الأحد 24 يوليو 2022، أي ان التقديم سيتسمر لمدة على مدار 22 يوما تقريبا.

وسيمكنكم التسجيل ولكن تأكد من توافر الشروط المطلوبة عليك، حيث إن وظائف التعليم هذا العام تم وضع شروط صارمة، وهذا ما تم الكشف عنه، فتابع.

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شروط مسابقة 30 ألف معلم

وقد تم إعلان الشروط المطلوبة لهذا العام، وهذه الشروط قد تكون صادمة لدى البعض وخاصة فيما يتعلق بشرط سن المتقدم، وهذه الشروط تم ذكرها في كشف الوزارة المتعلق بالمسابقة، فتابعوا لتتعرفوا على الشروط للتقديم بمسابقة المعلمين، وهي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة يحمل الجنسية المصرية.

حسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة.

شرط العمر ألا يتجاوز العمر 35 سنة، وهو ما يعتبر صادما لمن كانوا يرغبون في التقديم الأكبر من هذا السن للأسف.

ألا يكون سبق تعيينه في الوزارة وتم فصله من الخدمة في آخر 4 سنوات.

والتخصصات المطلوبة هي تربية أو تربية نوعية وذلك تعليم أساسي أو ابتدائي أو معلم فصل.

يجب ألا يقل التقدير العام عن جيد.

اجتياز كافة الاختبارت المطلوبة للتقديم.

ثم اجتياز الكشف الطبي، والذي سيتضمن تحليل المخدرات.

رابط تقديم مسابقة 30 ألف معلم

ويمكنك أن تعرف طريقة التقديم، حيث أنه التقديم سيكون عبر بوابة الوظائف الحكومية المصرية، والتي يبحث عنها الراغبين في التسجيل، مع العلم أنه في حالة الحصول على الوظائف الجديدة ستكون بنظام التعاقد، وفي حال انتهاء مدة العقد وعدم تجديده ستقدم على مسابقة معلمين أخرى، فتابعوا الخطوات والأوراق المطلوبة: