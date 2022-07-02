أسعار سيارات شانجان 2022 بعد فرض الزيادات الأخيرة في السوق المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 04:29 مساءً - أعلن وكيل علامة شانجان، تطبيق زيادات سعرية على سيارات شانجان في السوق المصري، حيث أخطر شبكة تجاره وموزعيه بالزيادات السعرية الأخيرة، والتي وصلت في بعض الطرازات إلى 10 آلاف جنيه.

ووفقًا للقائمة السعرية الأخيرة، والتي حصل القاهرة 24 على نسخة منها جاءت أسعار سيارات شانجان في السوق المصري كالآتي:

تقدم السيارة في السوق المصري بثلاث فئات، وبلغت الزيادات السعرية عليها نحو 3 آلاف جنيه، وجاء سعرها كالآتي:

الفئة الأولى بسعر 230 ألف جنيه بدلًا من 227 ألف جنيه.الفئة الثانية بسعر 250 ألف جنيه بدلًا من 247 ألف جنيه.الفئة الثالثة بسعر 270 ألف جنيه بدلًا من 267 ألف جنيه.

وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات السيدان، وتتوفر السيارة في السوق المصري عبر إصدارين من المحركات، الإصدار الأول من المحركات، جاء بسعة 1400 سي سي، وقوة قدرت بنحو 101 حصان، مع عزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

الإصدار الثاني من المحركات، جاء بسعة 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 107 أحصنة، مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي خماسي السرعات.

تقدم السيارة شانجان إيدو في السوق المصري بفئتين، وبلغت الزيادات السعرية على السيارة بنحو 7 آلاف جنيه، وجاء سعرها كالآتي:

الفئة الأولي بسعر 290 ألف جنيه بدلًا من 283 ألف جنيه.الفئة الثانية بسعر 310 ألف جنيه بدلًا من 303 ألف جنيه.

وتنتمي سيارة شانجان إيدو 2022 إلى فئة الطرازات السيدان، وزودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات وبسعة وصلت إلى 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 125 حصان، مع عزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

بينما وصلت الزيادات السعرية على سيارة شانجان C15 موديل 2022 نحو 10 آلاف جنيه، وبلغ سعرها كالآتي

الفئة الأولى بسعر 310 ألف جنيه بدلًا من 300 ألف جنيه.الفئة الثانية بسعر 330 ألف جنيه بدلًا من 320 ألف جنيه.

وتنتمي سيارة شانجان C15 موديل 2022 إلي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر علي إنتاج قوة قدرها 105 حصان، مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي خماسي السرعات.

بينما بلغت الزيادات السعرية على سيارة شانجان CS55 موديل 2022 نحو 8 آلاف جنيه، وجاء سعرها كالآتي

الفئة الأولى بسعر 380 ألف جنيه بدلًا من 270 ألف جنيه.الفئة الثانية بسعر 405 آلاف جنيه بدلًا من 397 ألف جنيه.الفئة الثالثة بسعر 425 ألف جنيه بدلًا من 417 ألف جنيه.