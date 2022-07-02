غدا.. انطلاق معرض «صناعة بلدنا» برعاية رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يستقبل المعرض فى أول أيامه - عقب الافتتاح الرسمى - الزائرين اعتبارا من الساعة 12 ظهرا وحتى التاسعة مساء، على أن يستقبل الزوار من الساعة 11 صباحا وحتى التاسعة مساء فى اليومين التاليين، وسط تيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة وعروض ومفاجأت تشتمل على تخفيضات كبيرة فى المعروضات وتقديم منتجات جديدة للسوق المصرية من جانب القطاعات والمؤسسات والشركات والهيئات المشاركة فى المعرض.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى تصريحات له اليوم: "إن المعرض سوف يسلط الأضواء على ما تحقق من إنجازات تنموية غير مسبوقة ويستعرض الطفرة التى شهدها قطاع الصناعة والإنتاج فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى جعلت ذلك القطاع بمثابة قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد أهم دعائم تحقيق الاستقرار.. مضيفا أن الهيئة حرصت على الترتيب الجدى للمعرض والقيام بكافة الجهود التى تتمشى مع قيمة المعرض وما يقدمه من رسائل وطنية".

وأضاف الشوربجى أن اللجنة العليا للمعرض عقدت العديد من الاجتماعات فى الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية الثلاث وأيضا بمكان تنظيم المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية كما نظمت عشرات الحلقات النقاشية لضمان أن يأتى المعرض بالصورة التى تجعله منصة فريدة ومتميزة ويقدم نموذجا للمعارض الوطنية ليكون بمثابة نقلة نوعية فى المعارض تحقق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للدولة وبما يحقق عوائد إيجابية ونافعة سواء للمواطنين المترددين أو رجال الأعمال والمستثمرين والشركات والهيئات المشاركة.

وأشار إلى أن المعرض يعقد بإشراف الهيئة التى عملت منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه على توفير كل ما يسهم فى نجاحه، وتنظمه 3 من المؤسسات الصحفية هى الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية، لافتا إلى أن المؤسسات الثلاث كونت فرق عمل بالتعاون مع الهيئة للعمل على نجاح المعرض وإتاحة وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات والآليات التى تسهم فى خروجه بأفضل صورة.

وقال إنه سبق ذلك كله توقيع بروتوكول بين الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية الثلاث لضمان تضافر جهود المؤسسات الصحفية القومية الثلاث تحت إشراف الهيئة على هدف واحد وفى مشروع موحد يؤكد الدور الحقيقى والمنوط من تلك المؤسسات فى دعم الدولة وتقوية أركانها وتعزيز جهودها فى الإصلاح والتنمية.

وأكد الشوربجى أن أهم ما يميز المعرض أنه يأتى بمثابة تنفيذ للتوجيهات الوطنية خصوصا وأنه يستعرض ويسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات صناعية وإنتاجية خلال السنوات الثمانى الأخيرة.

وقال: "تم وضع كافة الضمانات التى تجعل المعرض قادرا على تقديم صورة ناصعة للصناعة الوطنية كواحدة من ثمار سنوات عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تتجه بثبات وثقة وقوة وعزيمة نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادى، بما يحقق المزيد من الإنجازات فى شتى القطاعات التى تضع مصر فى المكان الصحيح وتأخذ بها للجمهورية المصرية الجديدة التى تعود ثمارها على الوطن والمواطن".

من جانبه قال الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة حريصة كل الحرص على أن يعكس ويترجم المعرض ما وصلت إليه الصناعة المصرية من نجاحات فاقت كل التوقعات بفضل ما تحقق من نجاحات وانجازات على مستوى البنية التحتية وأيضا ما يتعلق بالطاقة وتقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين فى ظل مناخ وضعت له كافة مقومات الجاذبية والحوافز المباشرة وغير المباشرة التى تشجعهم على المزيد من الإنتاج.

وأضاف: "منذ بداية التفكير فى المعرض ونحن نتعامل معه على أن له أهداف وطنية أساسية قبل التسويقية وهذه الأهداف تركز على ترسيخ وتطوير الصناعة المصرية، بعيدا عن الأهداف الربحية والتسويقية قصيرة المدى".

بينما أكد وليد عبد العزيز، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن معرض "صناعة بلدنا" سيكون فرصة لتعزيز الثقة فى المنتج المصرى الذى بات بفضل تشجيع الدولة وجهودها قادرا على فرض اسمه وجودته محليا وإقليميا ودوليا.

وقال: "وضعنا فى الاعتبار منذ الوهلة الأولى للإعلان عن المعرض أنه سيكون أداة ومنصة لتعريف المواطن المصرى بمنتجات بلاده والعمل على إبراز جودتها فى مختلف القطاعات والعمل على أن يكون المعرض أيضا فرصة أمام المستثمرين والصناع ورجال الأعمال لاستكشاف وعقد شراكات تحقق مصلحة الوطن وتحقق عوائد على المواطن وتمكن الصناع من الاستغناء عن مدخلات إنتاج مستوردة ببديل محلى بما يخدم الصناعة الوطنية".

وأعرب عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام عن سعادته لمشاركة مؤسسة الأهرام فى تنظيم معرض صناعة بلدنا وقال إن تنظيم المعرض كان فرصة لتأكيد الشراكة وروح الفريق الواحد بين المؤسسات القومية الصحفية تحت مظلة الهيئة الوطنية للصحافة التى تضطلع بدور كبير فى خدمة القضايا الوطنية وإبراز أهمية الوعى والتنوير ومساندة ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة ومضنية ومخلصة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن جميع العاملين بالمؤسسة حريصون على نجاح المعرض فى دورته الأولى وتهيئة الظروف ليحقق أهدافه فى ترويج المنتجات المصرية إقليميا وعالميا وأيضا استغلال علاقات مصر القوية مع مختلف بلدان العالم لتعزيز انتشار المنتج المصرى.

وأشار أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم إلى أن المعرض سيقدم نموذجا يحتذى به فى تنظيم المعارض التى لها أهداف وطنية وإستراتيجية، وقال إن تنظيم هذا المعرض سيكون ذا رسالة وطنية يتم من خلالها تقديم صورة ناصعة للامكانيات الصناعية المصرية كواحدة من ثمار سنوات وعهد لا يعترف إلا بالعمل من أجل تنمية الوطن وتحسين معيشة المواطن وبناء الإنسان وأن ذلك ليس مجرد شعارات ولا كلمات وإنما شهادة حق أكدتها كافة الأوساط والهيئات والمؤسسات العالمية التى شهدت بتميز التجربة المصرية فى مواجهة التحديات والمشكلات فى ظل انطلاقات متواصلة على كافة المستويات وخاصة ما تحقق من نقلة وتحسين فى قطاعى الصناعة والإنتاج.

وأكد إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة الجمهورية إن المعرض سيكون مبادرة من جانب الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية الثلاث لتأكيد ما تحقق من إنجازات وأنه سوف خرج بصورة تفوق كل التوقعات لا سيما بعد الاستعدادات والترتيبات التى سبقت انطلاقة والتى استمرت عدة أشهر، وكان ختامها فى اختيار أفضل وسائل العرض وأحدث التقنيات فى مختلف أجنحة الشركات والقطاعات والمؤسسات العارضة والمشاركة، وقال إن المعرض سوف يعكس الصورة النموذجية التى وصل إليها القطاع الصناعى والإنتاجى.