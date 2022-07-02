انت الان تتابع خبر فئات محرومة من التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم.. بدأت النهاردة الحقوها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدء التقديم بشكل فعلي اليوم السبت 2 يوليو 2022 في مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، وذلك على أن يستمر التقديم فيها إلى يوم 24 يوليو 2022، ويبحث جميع المعلمين حالياً عن كل المعلومات التي تخصها.

فئات محرومة من التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى

وحرصت وزارة التربية والتعليم على تحديد العديد من الفئات الممنوعة من التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم في المرحلة الأولي، وكشفت وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوفي على الإعلان عن الفئات المحرومة من التقديم في المرحلة الأولى وهم “خريجي كلية الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية”.

وأعلن شوقي أن هؤلاء الفئات لن يتم السماح لها بالتقديم في المرحلة، ولكن يكون لهم الحق والفرصة في التقديم بالمرحلة الثانية.

رابط التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم

ويوفر لجميع من يريدون التقديم في مسابقة المعلمين التقديم من خلال الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية، وهي التابعة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو يدير جميع مراحل المسابقة ويكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين لإخطارهم في المراحل الخاصة بالمسابقة.