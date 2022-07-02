انت الان تتابع خبر تعرف علي أسعار الأضاحي بوزارة التموين والزراعة 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث عدد كبير عن أسعار الأضاحي في مصر 2022، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهو يوم السبت 9 من يوليو، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 من يوليو.

أسعار الأضاحي 2022

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي”، من خلال مؤتمر صحفي أن سعر الكيلو القائم الي الخراف يباع بـمبلغ 90 جنيهاً، منوها أن متوسط وزن الأضحية يبلغ سعر 60 كيلوجرامًا، أما بشأن العجول فأكد أنّ وزارة التموين لا تعرض أضاحي من العجول، وتكتفي فقط بطرح خراف .

أسعار الأضاحي 2022 بوزارة الزراعة

وأعلنت وزارة الزراعة عن أسعار الأضاحي 2022، ووصل سعر الكيلو القائم للخراف قيمة 77 جنيها للكيلو، بينما بلغ أسعار القائم من العجول البقرية قيمة 70 جنيهًا للكيلو القائم والذي يبلغ وزنه 400 كيلو فأعلى، وبشأن الأوزان مابين 300 إلى 400 كيلو، فبلغ السعر 72 جنيهًا، وبشأن سعر العجول الجاموسي فبلغ السعر 64 جنيها للكيلو القائم والذي يتراوح مابين 300 كيلو إلى 400 كيلو، ويبلغ السعر 62 جنيها من 400 كيلو فأعلى.

أسعار لحوم الأضاحي بالزراعة 2022

وأعلنت وزارة الزراعة عن أسعار اللحوم بمنافذها، ووصل سعر الكيلو 135 جنيهًا للكيلو الكندوز، وبلغ السعر الي كيلو اللحوم الضأن 125 جنيه، وتباع في منافذ وزارة الزراعة بالمنافذ الثابتة بمديريات الزراعة وتلك المتحركة التي تسيرها وزارة الزراعة الي الميادين في المحافظات.

أسعار صكوك الأضحية 2022

وأعلنت وزارة الأوقاف عن أسعار صكوك الأضاحي 2022، ووصل سعر صك اللحوم المستوردة بما يبلغ 2200 جنيه، أما سعر صك اللحوم البلدية هو 2022 وهو الأعلى سعرًا، ووصلت قيمته 3800 جنيه، حيث تم طباعة 10 آلاف صك الي ذلك النوع من الصكوك.