انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد سداد مصروفات العام الدراسي الجديد للطلاب.. التعليم كشفته لأولياء الأمور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن موعد سداد مصروفات العام الدراسي الجديد للطلاب في الصفوف الاولى، وذلك لأنها من أبرز الأشياء التي يبحث عنها جميع أولياء الأمور لاكتمال مراحل التقديم.

موعد سداد مصروفات العام الدراسي الجديد للطلاب

وسوف يتم البدء في سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 لجميع طلاب الصفوف الأولى في جميع المراحل الدراسية، وذلك بدءاً من غداً الأحد 3 يونيو 2022، وهذا طبقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعلي اليوم.

قيمة المصروفات وأماكن سدادها

-ويتم سداد المصروفات الدراسية في مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

– مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

– ومن الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

– الصف الأول الثانوي العام 520 جنيهاً.

-والصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

– الصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيهاً.

-وباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.

-وتحصيل المصروفات للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لقبول الملفات الخاصة بسداد المصروفات.

-سداد المصروفات الدراسية متعلق بقبول الملفات.

-يكون سداد المصروفات ببطاقة الرقم القومي للطالب وليس لولي الأمر.