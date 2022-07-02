انت الان تتابع خبر قانون الخدمة المدنية يكشف عن الأجازة الاستثنائية للحوامل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح قانون الخدمة المدنية الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر ،نتيجة عدم كفاية الرصيد القانون الأساسي إلي الإجازات مدفوعة الأجر، ومع قدوم العام المالي الجديد 2022- 2023، الذي بدأ في أول شهر يوليو الجاري، كثرت العديد من التساؤلات عن الإجازة الاستثنائية للحوامل 2022.

الإجازة الاستثنائية للحوامل مدفوعة الأجر 4 أشهر

وطبقا الي نصوص مواد قانون الخدمة المدنية،بشأن الإجازة الاستثنائية للحوامل، وهي إجازة الوضع ومدتها 4 أشهر وتستحقها الموظفة في الجهاز الإداري للدولة، بحد أقصى يبلغ 3 مرات طوال مدة عملها في الخدمة المدنية.

الإجازة الاستثنائية للحوامل

وقام القانون بتحديد مدة الإجازة الاستثنائية الي الحوامل، حيث تبدأ في اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع الي الوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة الحامل مرفق معه، تقرير من المجلس الطبي المختص.

وتبلغ مدة الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر إلى عدة أشهر في العام الي حالات معينة، طبقا الي المجلس المختص الذي يحدد الإجازة، كما فسرها نص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية كالتالي:

1- استحقاق الموظف الي إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة علي مدار مدة عمله في الخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2- استحقاق الموظف المصاب أثناء عمل إجازة للمدة المحددة من المجلس الطبي المختص، مع مراعاة الي أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

3- استحقاق الموظف المخالط الي مريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة المحددة من المجلس الطبي المختص.

4- استحقاق الموظف المقيد في إحدى الكليات أو المدارس أو المعاهد إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.