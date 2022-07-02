انت الان تتابع خبر بالرابط ..فتح باب التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2022 من اليوم وحتي 24 يوليو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه ابتداء من اليوم وحتى 24 يوليو الجاري، يتم التقديم من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية، مشيرا الي أنّ مسابقة المعلمين ستتم من خلال مرحلتين، وتشهد المرحلة الأولي تعيين 15 ألفا و187 معلما الي رياض الأطفال، ولا يحق الي خريجي كليات الآداب الدراسات الاسلامية ودار العلوم الحاصلين على دبلومة تربوية من التقديم في تلك المرحلة.

المستندات المطلوبة للتقديم بمسابقة المعلمين

1-بطاقة الرقم القومي وتكون سارية

2.- صورة شخصية حديثة.

3-شهادة المؤهل الدراسي.

4- صحيفة حالة جنائية وتكون سارية وموجهة للوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

5-المؤهل الأعلى إن وجد.

6-صورة من إيصال الإيداع.

7- شهادة الدبلوم المهني.

8- الموقف من الخدمة العسكرية إلي الذكور أو الخدمة العامة إلي الإناث.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2022

1-أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

3-ألا يقل التقدير العام عن جيد.

4- أن يكون حسن السمعة.

5-اجتياز الامتحانات المقررة إلي شغل الوظيفة.

6- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات إلي من اجتازوا الامتحانات.

7-اجتياز التدريب المقرر.

8- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي.

9- الالتزام بالتقديم بنفس المحافظة طبقا لبطاقة الرَّقَم القومي.

10-السداد لمبلغ 22 جنيه في أحد البنوك(القاهرة -بنك مصر -البنك الأهلي).

11- أن يكون المتقدم من خريج تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال طفولة مبكرة في كليات التربية أو التربية النوعية.